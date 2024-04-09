عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مفاجأة غير سعيد لتجار الذهب خلال أيام عيد الفطر

الذهب
الذهب

أسعار الذهب .. تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.

صدى البلد ينشر عقوبات التلاعب في أسعار الذهب

وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.

ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.

ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.

وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. 

الذهب أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة المشغولات الذهبية المعاملات التجارية جهاز حماية المستهلك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية غدا على أغلب المحافظات .. وانخفاض درجات الحرارة

مطلعش ضابط..مسئول الجبلاية خطف انثي وتحسس مناطق عفتها وانهي براءتها..خاص

أخطاء ساذجة.. شوبير ينفعل بعد تعادل الأهلي مع إنبي

محدش يخفف هدومه.. أمطار رعدية وتحذير عاجل من الأرصاد قبل عيد الفطر

نتنياهو يعلن تحديد موعد اجتياح رفح.. وشرط واحد لإيقاف العملية

معجزة ربانية تحدث في آخر ليلة من رمضان .. اغتنمها لسه قدامك فرصة للفجر

بطولة ماجد المصري.. الحوار المتسبب في إحالة أبطال مسلسل للنيابة الكويتية

شوارع مفتوحة.. أحمد موسى ينتقد دفاع الأهلي بمنشور لاذع

موضوعات متعلقة

أخبار غير سارة لتجار الدولار بالسوق السوداء

تفاصيل إغلاق طريق المحاجر 3 شهور

لمدة 3 أيام | خصم 50% على مخالفات المرور ..تفاصيل

خدمات مرورية بالمولات من أجل المواطنين ..تفاصيل

حريق هائل في حلوان وسيارات الإطفاء تكافح النيران.. صور

أول فيديو من كاميرا مراقبة لعصابة سرقة الدراجات النارية ..فيديو

بأسلوب الخطف والمغافلة.. حبس عصابة سرقة الهواتف بالطالبية والعمرانية 4 أيام

حبس عصابة سرقة السيارات بالطالبية والعمرانية 4 أيام

ترشيحاتنا

لكي يستمتع بالعيد.. 7 أنشطة يمكنك ممارستها مع طفلك

مفاجأة أربكت العالم.. هل تزوج الفراعنة من إخوتهم وأبنائهم؟

أخبار السيارات | سعر سيارة عيسى الوزان في مسلسل العتاولة.. اركب رينو داستر 2023 بأفضل سعر.. نيسان تقدم قشقاي وجوك 2025 بهذه الأسعار

ما هي عقوبة جريمة التحرش في مكان العمل؟.. القانون يجيب

احترس.. آخر موعد لإخراج زكاة الفطر وحكم التكاسل عنها

النحاس: الحظ لعب مع إنبي.. والأهلي لا يركز في الدوري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفية التعامل مع مشاعر الخيانة ومواجهتها

تدمر الجهاز الهضمي.. أخطر الأطعمة على المعدة الفارغة توقف عن تناولها فورا

دوللي شاهين تحتفل بكليبها الجديد ست البنات.. شاهد

طبيب شهير يكشف حقيقة كلام ميدو عن وفاة المعد البدني للزمالك

فيديو

النجم إياد نصار لـ صدى البلد: فكرة مسلسل صلة رحم كانت عبارة عن سطر

"أنا أقل خلق الله".. كزبرة يرد على منتقدي تكريمه بالجامعة البريطانية بمصر

8 آلاف وجبة.. تامر حسني يشارك في حملة "بنفسك وبإيدك"

تعليق قوي من هنا الزاهد عن قضائها أول رمضان بعد طلاقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ