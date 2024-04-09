عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مفاجأة بشأن أسعار السلع الغذائية خلال أيام عيد الفطر المبارك

السلع الغذائية
السلع الغذائية

يحدد القانون عقوبة التلاعب في أسعار السلع الغذائية واحتكار السلع الغذائية في أيام عيد الفطر المبارك من خلال قانون حماية المستهلك ويستعرض موقع صدى البلد عقوبة التلاعب في أسعار السلع.

عقوبة احتكار السلع الغذائية

ونصت تعديلات قانون حماية المستهلك  في احتكار السلع على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس السلع والمنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

السلع السلع الغذائية اسعار السلع الغذائية احتكار السلع الغذائية المعاملات التجارية أيام عيد الفطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية غدا على أغلب المحافظات .. وانخفاض درجات الحرارة

بث مباشر الآن.. رؤية هلال عيد الفطر 2024

مطلعش ضابط..مسئول الجبلاية خطف انثي وتحسس مناطق عفتها وانهي براءتها..خاص

أخطاء ساذجة.. شوبير ينفعل بعد تعادل الأهلي مع إنبي

نتنياهو يعلن تحديد موعد اجتياح رفح.. وشرط واحد لإيقاف العملية

معجزة ربانية تحدث في آخر ليلة من رمضان .. اغتنمها لسه قدامك فرصة للفجر

شوارع مفتوحة.. أحمد موسى ينتقد دفاع الأهلي بمنشور لاذع

موضوعات متعلقة

أخبار غير سارة لتجار الدولار بالسوق السوداء

تفاصيل إغلاق طريق المحاجر 3 شهور

لمدة 3 أيام | خصم 50% على مخالفات المرور ..تفاصيل

خدمات مرورية بالمولات من أجل المواطنين ..تفاصيل

حريق هائل في حلوان وسيارات الإطفاء تكافح النيران.. صور

أول فيديو من كاميرا مراقبة لعصابة سرقة الدراجات النارية ..فيديو

بأسلوب الخطف والمغافلة.. حبس عصابة سرقة الهواتف بالطالبية والعمرانية 4 أيام

حبس عصابة سرقة السيارات بالطالبية والعمرانية 4 أيام

ترشيحاتنا

قرار جديد بشأن مشروع تطوير رأس الحكمة

لا تتجاهلها.. 3 طرق لحماية بياناتك عند استخدام متصفح كروم

قبل أداء صلاة العيد وبعدها.. تعرف على أبرز السنن المستحبة

محدش يخفف هدومه.. أمطار رعدية وتحذير من الأرصاد قبل العيد

مفاجأة بشأن أسعار السلع الغذائية خلال أيام عيد الفطر المبارك

القيادة المركزية الأمريكية: تدمير نظام دفاع جوي وأنظمة طائرات مسيرة بالبحر الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تدمر الجهاز الهضمي.. أخطر الأطعمة على المعدة الفارغة توقف عن تناولها فورا

دوللي شاهين تحتفل بكليبها الجديد ست البنات.. شاهد

طبيب شهير يكشف حقيقة كلام ميدو عن وفاة المعد البدني للزمالك

فطار العيد الرسمي.. اكتشف فوائد الشاي باللبن

فيديو

النجم إياد نصار لـ صدى البلد: فكرة مسلسل صلة رحم كانت عبارة عن سطر

"أنا أقل خلق الله".. كزبرة يرد على منتقدي تكريمه بالجامعة البريطانية بمصر

8 آلاف وجبة.. تامر حسني يشارك في حملة "بنفسك وبإيدك"

تعليق قوي من هنا الزاهد عن قضائها أول رمضان بعد طلاقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ