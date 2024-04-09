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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توكل من ينوب عنه.. مصادر استخباراتية أمريكية: طهران لن تهاجم إسرائيل مباشرة

ايران واسرائيل
ايران واسرائيل

كشفت مصادر استخباراتية أمريكية، اليوم الثلاثاء، أنه من غير المرجح أن تهاجم إيران إسرائيل مباشرة، وبدلا من ذلك ستدعو وكلائها لشن هجمات نيابة عن طهران، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، مما يتناقض مع التقييمات السابقة لكل من واشنطن والقدس بأن هجوم إيران كان "حتميا".

وفقا لتقرير سي إن إن، لا تريد طهران تصعيد الوضع بشكل كبير لأنها تشعر بالقلق إزاء الردود الأمريكية أو الإسرائيلية على أي هجوم تشنه.

وبدلا من ذلك، تزعم مصادر الاستخبارات الأمريكية التي رفضت الكشف عن هويتها، أن إيران حثت وكلائها على شن هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ واسعة النطاق على إسرائيل في الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق، قالت إيران: "إن جريمة الاعتداء على القنصلية الإيرانية في دمشق ومقتل مسؤولين أمنيين فيها ضرب للقوانين الدولية عرض الحائط وإنها لن تمر دون عقاب.

وتحسبا لأية هجمات مباشرة أو غير مباشرة، قامت إسرائيل باستدعاء جنود الاحتياط في قواتها الجوية، وإلغاء عطل الجنود، والتشويش على أنظمة تحديد الأماكن جي بي أس، وهذا كإجراء احترازي لأي هجمات صاروخية محتملة.

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