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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لماذا غضبت أنقرة الآن

بدءًا من اليوم.. أول تعليق لأردوغان بعد أكبر تحرك تجاري ضد الاحتلال

نتنياهو وأردوغان
نتنياهو وأردوغان

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل دعم الفلسطينيين  وسط الحرب المستمرة بحقهم حتى الآن، وفق ما ذكرت صحف دولية.

دولة فلسطينية 

وذكر أردوغان أن الدعم للفلسطينيين مستمر حتى وقف سفك الدماء في غزة وقيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

 وقف إطلاق النار 
يأتي ذلك تأكيدًا على التوجه الجديد لتركيا باتخاذ إجراءات ضد الاحتلال حيث قالت وزارة التجارة التركية، اليوم الثلاثاء، إن تركيا ستقيد صادرات مجموعة واسعة من المنتجات إلى إسرائيل، بما في ذلك الصلب ووقود الطائرات، حتى يتم إعلان وقف إطلاق النار في غزة، في أول إجراء مهم تتخذه أنقرة ضد إسرائيل بعد الحرب المستمرة منذ ستة أشهر. 

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ونددت تركيا بإسرائيل بسبب حملتها على غزة، والتي بدأت في أعقاب الهجوم الذي قامت به حركة حماس الفلسطينية في 7 أكتوبر. 

محاكمة إسرائيل
دعت أنقرة إلى وقف فوري لإطلاق النار، ودعمت الخطوات الرامية إلى محاكمة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية، وأرسلت آلاف الأطنان من المساعدات لسكان غزة.

ومع ذلك، حافظت أنقرة أيضًا على علاقاتها التجارية مع إسرائيل على الرغم من خطابها القوي، مما أثار ردود فعل عنيفة في الداخل.

سبب غضب تركيا

وفي بيان عقب إعلان أنقرة أنها ستتخذ إجراءات بعد أن رفضت إسرائيل طلبها بالمشاركة في عملية إسقاط المساعدات جوا، قالت الوزارة إن القيود ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وقالت إن الإجراءات ستطبق على تصدير المنتجات من 54 فئة مختلفة، بما في ذلك الحديد والرخام والصلب والأسمنت والألمنيوم والطوب والأسمدة ومعدات ومنتجات البناء ووقود الطائرات وغيرها.

وأضافت أن "هذا القرار سيظل ساريا حتى تعلن إسرائيل بشكل عاجل، بموجب التزاماتها الناشئة عن القانون الدولي، وقف إطلاق النار في غزة وتسمح بتدفق المساعدات الإنسانية الكافية دون عوائق إلى قطاع غزة ".

وبعد وقت قصير من بدء الحرب  سحبت تركيا وإسرائيل سفيريهما.

وتعد خطوة الثلاثاء هي أول إجراء مهم تتخذه أنقرة ضد إسرائيل منذ بداية الصراع. 

أهم الأخبار الآن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الفلسطينيين وقف سفك الدماء الاحتلال أكبر تحرك تجاري

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