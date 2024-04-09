الخارجية الإسرائيلية: أردوغان يُضحي بمصالح تركيا الاقتصادية لدعم حماس

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يُضحي بمصالح تركيا الاقتصادية لدعم حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وأعلن كاتس أن إسرائيل ستفرض قيودا تجارية خاصة بها على المنتجات التركية ردا على القيود التركية على الصادرات.

ولفت إلى أن إسرائيل ستفرض قيوداً تجارية خاصة بها على المنتجات التركية رداً على القيود التركية على الصادرات، مضيفاً أن تركيا انتهكت من جانب واحد اتفاقيات التجارة مع إسرائيل.

ومن جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل دعم الفلسطينيين وسط الحرب المستمرة بحقهم حتى الآن، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وذكر أردوغان أن الدعم للفلسطينيين مستمر حتى وقف سفك الدماء في غزة وقيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967.