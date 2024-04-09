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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للهجوم على رفح.. إسرائيل تستعد لشراء 40000 خيمة

خيم الفلسطينيين في
خيم الفلسطينيين في رفح

أكد مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل تشتري 40000 خيمة للتحضير لإجلاء مئات الآلاف من الفلسطينيين من مدينة رفح في أقصى جنوب غزة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تزعم إسرائيل أن أربع كتائب من حماس متمركزة في رفح، وتقول إسرائيل إنه بدون شن هجوم في رفح، لن تكون قادرة على تحقيق الأهداف المحددة في بداية الحرب.

كما تعتقد إسرائيل أيضا أن رفح هو المكان الذي يختبئ فيه قادة حماس، ربما إلى جانب الرهائن الإسرائيليين.

وتضخم عدد سكان رفح إلى أكثر من مليون شخص - أو نصف إجمالي سكان غزة - منذ بداية الحرب حيث تم إجلاء المدنيين جنوبا للفرار من القتال بين إسرائيل وحماس.

وعلى هذا النحو، يعارض المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، الهجوم، مؤكدا أنه سيعرض المدنيين الفلسطينيين للخطر.

وتدعي إسرائيل أن لديها خطة لإجلاء المدنيين قبل هجومها، ونشرت وزارة الدفاع يوم الاثنين مناقصة تسعى للحصول على مورد للخيام.

وقال المسؤول الإسرائيلي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن الخيام كانت جزءا من استعدادات رفح.

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