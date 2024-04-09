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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عمرو الفقي وقيادات «المتحدة» في زيارة للراديو 9090 لدعم ومساندة كوادره

وفد الشركة المتحدة
وفد الشركة المتحدة يزور راديو 9090

في إطار حرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعزيز التواصل والدعم بين مختلف قطاعاتها، قام عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة، بزيارة إذاعة الراديو 9090 برفقة عدد من رؤساء القطاعات بالشركة.

وضم الوفد المرافق كل من ألبرت شفيق رئيس قطاع التليفزيون، الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية، الإعلامي خالد أبو بكر عضو مجلس الإدارة والمستشار القانوني، الإعلامية مآثر المرصفي رئيس قطاع الراديو، الإعلامي أحمد فايق رئيس قطاع البرامج.

 

كان في استقبالهم الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، الرئيس التنفيذي للراديو 9090 ومجموعة من المذيعين، وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص المتحدة على توفير وتقديم كل الدعم والمساندة للراديو للوصول إلى أفضل النتائج وتحقيق المزيد من النجاحات، وتأكيدًا على حرصها في التواصل الدائم مع كوادرها العاملة، وتعزيز روح التعاون بين مختلف قطاعاتها.

وتزامنت هذه الزيارة مع مشاركة عدد كبير من قيادات المتحدة في حفل إفطار رمضاني أقامه الراديو 9090 بحضور نخبة من أهم نجوم الإعلام ومذيعي الراديو.

وفي كلمته، عبّر الإعلامي عبدالفتاح مصطفى عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه الراديو 9090 خلال موسم رمضان هذا العام، مع إطلاق أكبر خريطة برامجية شبابية مواكبة للعصر نالت استحسان الكثير من الجمهور والنقاد.

وأشار مصطفى إلى أن الراديو شهد أيضاً عدد كبير ومميز من المسلسلات، من أهمها أول مشاركة إذاعية للفنان أحمد العوضي، وعودة قوية للفوازير مع الإعلامية فاطمة مصطفى، ونالت جميعها استحسان العديد من الجمهور والنقاد.

 

إذاعة الراديو 9090 أحمد الطاهري أحمد فايق الإعلامي عبدالفتاح مصطفى الإعلامي خالد ابو بكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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