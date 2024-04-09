بيطري الشرقية يضبط 6.5 طن لحوم بلدية ومجمدة مجهولة المصدر

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر (أهلاً رمضان - كلنا واحد - الغرفة التجارية ) ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ،والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم و الدواجن و الأسماك.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية وإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالإشتراك مع الجهات المعنية ( شرطة البيئة و المسطحات المائية - الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - مجالس المدن) قامت بالمرور الدورى على عدد (٣٣ شادر) فى (أهلا رمضان- كلنا واحد - الغرفة التجارية ) خلال شهر مارس الماضى بإجمالى عدد زيارات (٤٤٢) زيارة حيث تم فحص (١٢٣) طن من اللحوم البلدية و المجمدة و مصنعاتها و الدواجن و الأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية بلغ عددها (١٠٤) حملة أسفرت عن تحرير (٩٤) محضر مخالفة بإجمالى مضبوطات (٦.٥طن) لحوم بلدية و مجمدة و مصنعات دواجن و أسماك مجهولة المصدر و تم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.