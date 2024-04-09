كيوكاب.. معمل المهام الصعبة مرآة لتطبيق تشريعات فحص الصادرات الزراعية المصرية

أصدر المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب)، تقريرا عن إنجازاته وأنشطته خلال الربع الأول للعام الحالي 2024.

وقالت الدكتور هند عبد اللاه، مدير المعمل، إن الثلاثة أشهر الماضية من العام تضمنت

عدة إنجازات على الصعيدين المحلي والدولي على النحو التالي:

أولا أهم الإنجازات المحلية:

- الاعتمادات الدولية:

1- تجديد اعتماد المعمل من هيئة الاعتماد الأمريكية (A2LA – American Association for Laboratory Accreditation ISO 17025): للعام الثاني على التوالي طبقاً للمواصفة الدولية.

2- تجديد منح المعمل شهادتي الصحة والسلامة المهنية وإدارة البيئة (ISO 45001 ، ISO 140) .

- تطوير ورفع كفاءة المعمل:

- دعم أقسام المعمل المختلفة من تدريب العاملين بهذه الأقسام من باحثين وفنيين لرفع الكفاءة وزيادة الخبرات بأقسام متبقيات المبيدات، العناصر الثقيلة، السموم الفطرية ومضافات وجودة الأغذية، الملوثات العضوية الثابتة، العقاقير البيطرية، الميكروبيولوجي، المواد الملامسة للأغذية.

- تم زيادة وإدراج أكثر من 15 تحليلا جديدا من الملوثات وفقاً لمتطلبات الهيئات الرقابية والأسواق الخارجية والعملاء بكل أقسام المعمل وتم اعتمادها.

- كما أنه جار العمل على زيادة خدمات المعمل أفقياً، حيث بدأ العمل التجريبي لفرع المعمل الجديد بمحافظة الإسماعيلية، وقد تم تجهيزه بأحدث الأجهزة المتطورة في مجال تحليل ملوثات الأغذية، وتم اعتماده من هيئة الاعتماد الأمريكية طبقاً للمواصفة الدولية

A2LA )– American Association for Laboratory Accreditation ISO 17025).

ثانيا الدور العلمي والمجتمعي:

1- شارك المعمل في أكثر من عشر ورش عمل وملتقى متنوع في سلامة الغذاء والإدارة المتكاملة للآفات الزراعية، والمحاصيل التصديرية بالتعاون مع جهات مختلفة.

2- قام المعمل بتنظيم 5 ورش عمل مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية وجمعية كروب لايف مصر وجمعية هيا وشركات تصديرية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، وذلك لدعم العاملين في إنتاج وتصدير المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية.

3- حصول بعض الباحثين على درجات الماجستير في مجال عمل المعمل والمشاركة في تحكيم رسالة ماجستير بمعهد بحوث الدراسات الأفريقية.

4- قام المعمل من خلال مركز التدريب التابع له بتنظيم عدة برامج تدريبية لأكثر من 35 متدرب من القطاع الخاص والحكومي والجهات البحثية والجامعات المصرية في مجالات سلامة الغذاء ونظم الجودة.

5- استقبل المعمل أكثر من 75 طالبا من طلاب الجامعات المصرية لزيارة المعمل والإطلاع على ما يقدمه من خدمات مختلفة.

6- مشاركة المعمل في اللجان المختلفة الخاصة بإصدار المواصفات التابعة لهيئة المواصفات القياسية والكودكس وسلامة الغذاء.

ثالثا: أهم الإنجازات الدولية:

- مشاركة المعمل في زيادة الصادرات الزراعية:

1- يعتبر المعمل إحدى أهم الجهات المشاركة في زيادة كمية الصادرات الزراعية ومن أهمها الموالح والفراولة الطازجة والمجمدة والبطاطس والعنب.

2- يعتبر المعمل إحدى أهم الجهات المشاركة في زيادة كمية الصادرات الزراعية خلال الربع الأول لهذا العام، ومن أهمها الموالح والفراولة والفول السوداني والبطاطس، حيث قام المعمل هذا العام بتحليل عدد عينات بلغ نحو 81468 تحليلا، منها 15756 عينة موجهة للتصدير بنسبة قدرت بحوالي 19% من إجمالي عدد العينات التي تم تحليلها خلال الربع الأول، كما قام المعمل بتحليل عدد عينات 19144 عينة من العينات الواردة لمصر بنسبة قدرت بحوالي 23% من إجمالي عدد العينات التي تم تحليلها خلال نفس الفترة، في حين تم تحليل 43674 عينة لتأكيد جودة منتج العملاء وفقاً لمتطلباتهم بنسبة قدرت بحوالي 53% من إجمالي عدد العينات التي تم تحليلها خلال الربع الأول لعام 2024.

جدير بالذكر زيادة عدد العينات خلال الربع الأول لعام 2024 مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي بنسبة زيادة قدرت بحوالي 13%.

- الزيارات الدولية للمعمل:

- استقبل المعمل وفدا رسميا من المملكة المغربية الشقيقة للاطلاع على أنشطة المعمل ودوره فى مجال سلامة الغذاء لبحث سبل التعاون بين الدولتين خلال زيارته الرسمية للحجر الزراعي المصري.

ويأتي كل ذلك في إطار تحسين وتطوير خدمات المعمل لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق دولية جديدة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتطوير تقنيات العمل في المعاهد والمعامل البحثية التابعة للوزارة، واتباع أفضل المعايير الدولية وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.