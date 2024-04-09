إبراهيم فايق يترك العمل في أون تايم سبورتس.. إلى أين؟

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق، رحيله عن قنوات «أون تايم سبورتس»، بعد رحلة استمرّت 5 سنوات.

إبراهيم فايق يترك أون تايم سبورتس

فايق يترك “أون تايم سبورتس”

وكتب إبراهيم فايق، عبر صفحته على «فيس بوك»: «الرحلة هي الكنز.. والكنز عشرة وصحاب لقيتهم في جمهور التالتة.. مؤمن إن مفيش حاجة في الدنيا بتدوم بس اللي بيدوم المحبة والسيرة الحلوة».

وأضاف فايق: «أنا اتشرفت إني دخلت المتحدة من 5 سنين.. اجتهدت قدر ما مكنني ربي والحمد لله أصبت وأخطأت وكان ربنا دايما معايا. ولأن لكل مشوار محطة بيقف فيها، فمشواري مع جمهور التالتة بيقف النهاردة والحقيقة وأنا بودع أون تايم سبورت هيفضل في رقبتي دين كبير ليها بسبب النجاح اللي وصلت له من خلالها».

وتابع: «شكرا جزيلا لعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة، شكرا لأسامة الشيخ رئيس قطاع الرياضة بالمتحدة، شكرا لألبيرت شفيق، رئيس قطاع التلفزيون، شكرًا لحبايبي وزمايلي وإخواتي في الإعداد والإخراج والإنتاج والإضاءة والإكسسوار والتشغيل والتنفيذ.. هتوحشوني.. ويعلم ربنا مأثر فيا قد إيه إني مش هشوفكم زي ما كنت متعود».

وأتم: «وأخيرا شكرا كبيرة لك أنت عزيزي المشاهد والمتابع العظيم صاحب الفضل الأول والأخير بعد ربنا.. هتوحشني وإن أراد ربنا هنتقابل في محطة جديدة.. ونكمل المشوار سوا».

وحسب تقارير صحفية، فإن إبراهيم فايق سوف يقدم الاستديو التحليلي الخاص بالدوري السعودي عبر قناة «ssc، كما سيقدم برنامجًا عبر فضائية “إم بي سي أكشن”.

يذكر أن قنوات SSC السعودية، ضمت في الفترة الماضية، عددا من الإعلاميين والمحللين والمعلقين المصريين، علمًا بأنها الناقل الرسمي لمنافسات الدوري السعودي بشكل حصري.

وإبراهيم فايق هو مقدم البرنامج الرياضي "جمهور الثالثة" على "قناة أون تايم سبورتس" منذ نوفمبر 2019، ومقدم البرنامج الإذاعي "ملعب 9090" على "الراديو 9090" منذ فبراير 2015.

وعمل مقدم برامج في عدة قنوات فضائية وتشمل: "قناة بيراميدز"، و"قناة دي إم سي سبورت"، و"قناة سي بي سي"، و"قناة الحياة"، و"قناة مودرن سبورت"، و"قناة مودرن كورة".

وكذلك كان مقدماً في “برنامج حواديت الملاعب” على “الراديو 9090”، ومراسلاً في "قناة الحياة"، ومراسلاً ومحرراً رياضياً في "موقع بص وطل"، ومشرفاً على القسم الرياضي في ذات الموقع، ومحرراً في "جريدة الدستور"، ومشرفاً على القسم الرياضي في ذات الجريدة.

وأصدر فايق كتاباً بعنوان “الحريف” عام 2014. وتخرج عام 2005 في كلية الآداب في "جامعة حلوان".