مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

أدلى الفنان مجد القاسم، خلال لقاء له لبرنامج “خط أحمر”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، بالعديد من التصريحات الهامة، والتي نستعرضها لكم من خلال هذا التقرير التالي.

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أشاد الفنان السوري مجد القاسم، بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه سدة الحكم في البلاد، موضحا: " كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي".

تابع الفنان مجد القاسم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الرئيس السيسي حقق إنجازات تعادل 60 أو 70 سنة، موضحا أن استقرار مصر يمثل استقرار للأمة لأنها السند والضهر والأخ لأي عربي واستقرارها يساهم في عودة المنطقة إلى مكانتها الطبيعي وريادتها المعهودة بعد أن عشنا فترة كبيرة من الويلات والحروب.



تابع الفنان مجد القاسم، الحصول على الجنسية المصرية شرف كبير، مستطردا: عشت أيام ضنك في بداية حياتي الفنية، ولكن كان عندي إصرار وعزيمة بعد موجة كبيرة من اليأس والحزن".

أشاد الفنان مجد القاسم، بتعامل الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، مع أزمة مؤدي المهرجانات، من خلال إصدار عدد من القرارات الهامة والفارقة والتي سيطرت وتصدت للإسفاف، من بينها الغناء بفرقة وعدم طرح أي أغنية دون موافقة النقابة بعد مراجعة كلماتها.

وأضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مصطفى كامل أعاد حقوق الموسيقيين الغلابة، موضحا أن إنشاء شعبة الأداء الصوتي بنقابة المهن الموسيقية ساهم في زيادة إيرادات النقابة، فضلا عن السيطرة على مؤدي المهرجانات والعمل تحت مظلة ورقابة نقابية.

تابع الفنان السوري مجد القاسم، مصر ولادة بالنجوم وتمتلك آلاف الأصوات عظيمة والقادرة على تغيير مسار المزيكا، وهناك العديد من الأمور الأخرى التي من شأنها إعادة الفن إلى مكانته من خلال نقابة المهن الموسيقية ووزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية.

فتح الفنان مجد القاسم، النار على الفنان محمد رمضان بسبب كلمات أغانيه المسئية، والتي من بينها "الجركن ترك" قائلا: ، جيل هاتي بوسة يا بت وأديك في الجركن تركن شوهوا الطرب الأصيل،

تابع الفنان مجد القاسم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "أنا ضد كلمات أغاني المهرجانات ولم أعترض على لون المزيكا الجديدة، ولابد من بذل جهودا كبيرة لتصحيح مسار الأغنية".