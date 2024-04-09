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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد: رفع درجة الاستعداد خلال الاحتفال بعيد الفطر

صدى البلد

وجه محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات والمرافق الحيوية بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز؛ لتلقي أية بلاغات والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

وأكد المحافظ - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق للتأكد من سلامة وصلاحية السلع الغذائية وضبط أسعارها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ورفع حالة الطوارئ داخل المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من تواجد الأطباء في مناوباتهم.


كما وجه بتكثيف جهود الوحدات المحلية بأعمال النظافة العامة ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد، ورصد أية تعديات على أملاك وأراضي الدولة من خلال المرور الميداني ووحدة المتغيرات المكانية والتعامل الحاسم معها.

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