الدفاع الروسية: قواتنا حسنت مواقعها على محور أفدييفكا

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلًا يفيد بأن وزارة الدفاع الروسية، قالت: “إن قواتنا حسنت مواقعها على محور أفدييفكا وصدت 11 هجوما مضادا من الجيش الأوكراني، وأن خسائر القوات الأوكرانية على محور خيرسون بلغت 75 عسكريا إضافة إلى تدمير مركبة مشاة قتالية ومدفعين ذاتيي الدفع”.

وأوضحت القناة أن خسائر القوت الأوكرانية على محور كوبيانسك 25 عسكريا وتدمير مدفع هاوتزر من طراز "إم 777" أمريكي الصنع ومدفعية أخرى، وإسقاط 236 طائرة مسيرة أوكرانية واعتراض صاروخ نبتون المضاد للسفن و5 قذائف لراجمات هيمارس الصاروخية.

