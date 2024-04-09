المحافظون يهنئون الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر

هنأ المحافظون الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وشيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



ففي بورسعيد، قال المحافظ عادل الغضبان - ببرقية التهنئة - "أقدم التهاني القلبية بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أبناء المحافظة وقياداتها التنفيذية، لسيادتكم بمناسبة حلول عيد الفطر، سائلين المولي عز وجل أن يحفظ سيادتكم ويرعاكم ويعيدها بموفور الصحة والعافية وأن يوفقكم لما فيه الخير".

كما هنأ رئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر الشريف ومفتي الجمهورية ووزير الأوقاف ورئيسي مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وجميع الوزراء والمحافظين بهذه المناسبة العطرة، أعادها الله على مصر وأبنائها في خير وسلام.



وفي قنا، بعث المحافظ أشرف الداودي ببرقية تهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر، قائلًا "أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني القلبية بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أبناء المحافظة بحلول العيد"، داعيًا الله عز وجل أن يجعله عيدا سعيدا مباركا، ويعيده على سيادتكم بموفور الصحة والعافية وليتحقق لمصرنا الغالية كل ما تصبوا إليه من أهداف .



كما بعث برقيات تهنئة مماثلة لرئيس مجلس الوزراء، وشيخ الأزهر الشريف، ووزير الأوقاف، ووزير التنمية المحلية هشام آمنة، ومفتى الجمهورية، ورئيسي مجلس النواب ومجلس الشيوخ.



وفي الوادي الجديد، هنأ المحافظ محمد الزملوط رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر، قائلًا: "يسعدنى أن أتقدم للرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التهانى بمناسبة عيد الفطر، سائلًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على الشعب المصري باليمن والبركات وعلى مصر بالتقدم والازدهار".



وفي كفرالشيخ، بعث المحافظ جمال نور الدين ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة عيد الفطر، قائلًا: "أبعث لسيادتكم بخالص إعزازي وتقديري لشخصكم الكريم وأن أتقدم باسم أبناء المحافظة، وقياداتها السياسية والشعبية والتنفيذية والمرأة والشباب بأسمى وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر".



وأضاف "أننا سائلين الله تعالى أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غدٍ مشرق، وسيسجل التاريخ لسيادتكم بكل التقدير والعرفان الحرص على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعي الدائم؛ لدفع مسيرة التنمية الوطنية، سائلين المولى أن يمتعكم الله بموفور الصحة والعافية، وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا".



وتابع "أننا نستقبل عيد الفطر مزودين بقوة العزيمة والإيمان والإصرار على النهوض برسالتنا النبيلة؛ لدعم التنمية والاستقرار وملتزمين بالمصالح العليا للوطن، ومعاهدين الله تعالى على المضي قدمًا نحو إعلاء قيم الحق والعدل ودفعًا لجهود البناء والتقدم والتنمية الشاملة".



كما بعث المحافظ ببرقية تهنئة لرئيس مجلس الوزراء، وشيخ الأزهر الشريف، ورئيسي مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ووكيلي المجلسين، ووزير الأوقاف، ومفتي الجمهورية، ووزير التنمية المحلية والوزراء والمحافظين وكبار شخصيات ورجال الدولة، بمناسبة عيد الفطر.



وفي الفيوم، بعث المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة حلول عيد الفطر، قائلًا: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، يسعدني أن أبعث بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل الخير والبركات، داعيًا المولى عز وجل أن يحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وازدهار".