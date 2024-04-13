جمعت بين زوجين في مسلسل العتاولة.. تعرف على العقوبة القانونية للجريمة

شهد مسلسل العتاولة المعروض في رمضان قيام إحدى الفنانات بالزواج من اثنين حيث تزوجت عرفيا من فنان وبعد اختفائه فترة تزوجت رسميا من آخر.. وننشر في هذا التقرير عقوبة الجمع بين زوجين.

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وفقا لقانون الأحوال الشخصية لا يعتد بالزواج العرفي أمام القانون، والسيدة المتزوجة عرفيا ليس لها حقوق، أما بالنسبة لرأى الدين ففال أنه يعتد به إذا اكتملت شروطه من حضور ولى للمتزوجة والإشهار، وأن الجمع بين زوجين يعد طبقا للشرع "زنا" وعقوبته معروفة في الإسلام تصل للرجم.

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أما قانون العقوبات فنص على أن السيدة التي تجمع بين زوجين تكون متهمة بالزنا، والزواج الأول هو الصحيح والعلاقة الثانية باطلة.

ونصت المادة 274 من قانون العقوبات على أن المرأة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين.