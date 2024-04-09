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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

4 مسلسلات تعلن عن أجزاء جديدة فى رمضان 2025.. تفاصيل

العتاولة
العتاولة

كشفت عدد من الأعمال التلفزيونية المعروضة فى رمضان عن تقديم أجزاء جديدة يتم عرضها فى رمضان 2025 وقد أعلن حتى الآن 4 أعمال عن نيتهم لتقديم أجزاء جديدة وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

العتاولة

أعلن المخرج أحمد خالد موسى عن وجود جزء ثان لمسلسل العتاوله في رمضان ٢٠٢٥.

وكتب أحمد خالد عبر صفحته علو فيس بوك :" العتاوله ٢ رمضان ٢٠٢٥ ان شاء الله اول جزء تانى فى حياتى  مع ألذ شركه وألذ منتج وألذ نجوم وكرو  ".

وحقق المسلسل أرقاما قوية على موقع التيك توك وصلت إلي 515 مليون مشاهدة، بجانب تصدر المسلسل لمؤشرات البحث علي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال أول 15 يوما في شهر رمضان.

وطرحت بعض الأغاني الخاصة بالمسلسل أثناء حلقاته، ومنها الأغنية الدعائية للمسلسل والذي غناها ابطال العمل تحت اسم "مهرجان العتاولة"، وأيضا أغنية "قنبلة الجيل" والتى قدمها حسن شاكوش وحمادة مجدي أثناء إحدى الحلقات.

جودر

كما أعلن فريق عمل مسلسل "جودر"  عن تقديم جزء ثان من العمل الذى حقق نجاحا كبيرا عند عرضه فى النصف الثانى من رمضان الحالى.

ويعيد مسلسل جودر المشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل بشكل خاص جدًا وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

مسلسل جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

مسلسل "جودر" الذى يقوم ببطولته ياسر جلال يقدم فيه شخصيتى "شهريار وجودر المصرى"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحى، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

أشغال شقة

كما أعلن الفنان محمد محمود عن نية فريق عمل مسلسل "أشغال شقة" تقديم جزء ثان من العمل والذى من المقرر عرضه فى رمضان المقبل.

مسلسل "أشغال شقة" من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوي محمد على، مصطفي غريب، وآخرين، ومن تأليف خالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

المداح 5

أما مسلسل المداح قد دفعت نهايته إلى تنبأ البعض بموجود جزء خامس من العمل والذى حقق نجاحا كبيرا عند عرضه فى رمضان.

وقد ظهر صابر المداح في المسلسل وهو على قيد الحياة بعد أن اعتقد الكثير أنه رحل وكذلك ظهر سميح أو الجن قزح فى جنازة صابر المداح ليعبر عن أن مازال الصراع مستمرا بين الجن وصابر.

مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبه مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان). ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.

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أحمد خالد موسى الفنان محمد محمود العتاولة حمادة هلال مسلسل المداح مسلسل جودر مسلسل العتاولة ياسر جلال مسلسل أشغال شقة

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