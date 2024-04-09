السفارة الأمريكية تدعو السوريين للعودة إلى بلادهم.. وتوجه نداءات عاجلة لبشار الأسد

دعت السفارة الأمريكية في دمشق، الرئيس بشار الأسد الى تهيئة الظروف اللازمة للعودة الطوعية للنازحين السوريين الى بلادهم.

وفي منشور عبر "فيسبوك"، قالت السفارة؛ إن ذلك يشمل "إنهاء التجنيد الإجباري، وضمان حقوق الأراضي والملكية، ووقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني، والمشاركة الحقيقية في الجهود نحو الحل السياسي".

وشددت السفارة على أن هذا القرار "يظل المسار الوحيد القابل للتطبيق لإيجاد حل سياسي دائم للصراع السوري"، مشيرة إلى أنه يدعو إلى تهيئة الظروف التي تسمح بعودة اللاجئين والنازحين إلى سوريا بشكل طوعي وآمن وكريم.

