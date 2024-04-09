أبومازن يطالب الفلسطينيين باقتصار فعاليات عيد الفطر على الشعائر الدينية

على الشعائر الدينية فقط..

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى اقتصار فعاليات عيد الفطر على الشعائر الدينية فقط، وذلك نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني جراء استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها من قبل سلطات الاحتلال في غزة، وكذلك العدوان في الضفة الغربية والقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

ودعا أبومازن بحسب وسائل إعلام فلسطينية، أن يتغمد الله شهداء شعبنا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، والشفاء للجرحى، والفرج القريب للأسرى.

كما أعرب عن آماله في أن يأتي العيد القادم وقد تحقق ما يصبو إليه شعبنا من حرية واستقلال، وتجسيد إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين.