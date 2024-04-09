موعد صلاة العيد في القاهرة والمحافظات.. يوم الجائزة الكبرى

نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، منشورا عن موعد صلاة العيد والتي تحين بعد ساعات من الآن بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

وفي هذا التقرير نبرز مواقيت الصلاة وموعد صلاة العيد في القاهرة والمحافظات المصرية.

موعد صلاة العيد

▪️القاهرة السَّاعة: 5:59 صباحًا.

▪️الجيزة: 5:58 صباحًا.

▪️الإسكندرية: 6:02 صباحًا.

▪️العاصمة الإدارية: 5:53 صباحًا.

▪️بورسعيد: 5:53 صباحًا.

▪️السويس: 5:53 صباحًا.

▪️دمياط: 5:55 صباحًا.

▪️العريش: 5:47 صباحًا.

▪️دمنهور: 6:00 صباحًا.

▪️طنطا: 5:58 صباحًا.

▪️بنها: 5:58 صباحًا.

▪️شبين الكوم: 5:55 صباحًا.

▪️المنصورة: 5:57 صباحًا.

▪️الزقازيق: 5:56 صباحًا

▪️كفر الشيخ: 5:58 صباحًا

▪️البحر الأحمر: 5:47 صباحًا.

▪️الفيوم: 6:00 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر

أما عن موعد صلاة عيد الفطر في باقي المحافظات والمدن المصرية، فهي كالآتي:

▪️بني سويف: 5:59 صباحًا.

▪️المنيا: 6:02 صباحًا

▪️أسيوط: 6:00 صباحًا

▪️سوهاج: 5:59 صباحًا.

▪️قنا: 5:55 صباحًا.

▪️الأقصر: 5:51 صباحًا.

▪️أسوان: 5:56 صباحًا.

▪️مرسى مطروح: 6:13 صباحًا.

▪️سانت كاترين: 5:48 صباحًا.

▪️الإسماعيلية: 5:53 صباحًا

▪️السلوم: 6:21 صباحًا.

▪️حلايب: 5:42 صباحًا.

▪️شلاتين: 5:46 صباحًا.