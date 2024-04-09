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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخص يدير كيانا تعليميا وهميا بقصد النصب على المواطنين بكفر الشيخ

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص بكفرالشيخ؛ لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أكدت قيام أحد الأشخاص، بإدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة أول كفرالشيخ، للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال منح الدارسين شهادات دورات تعليمية "مزورة" وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته 79 شهادة دراسية منسوبة للأكاديمية، ودفتري إيصالات تحصيل نقدية، وطلبات تسجيل التحاق للدراسة بالأكاديمية، ومطبوعات دعائية، وكتب دراسية مختلفة. 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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