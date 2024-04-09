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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيناتور أمريكي: البيت الأبيض يسعى لتخصيص 100 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

قال السيناتور الامريكي المنتمي للحزب الجمهوري إريك شميت، اليوم الثلاثاء إن الإدارة الأمريكية تعتزم الطلب من الكونجرس الأمريكي مخصصات إضافية في الميزانية بقيمة 100 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا.

وأوضح السيناتور الأمريكي أنه خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، طلب شميت من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن توضيح المبلغ الإجمالي للاعتمادات التي يود البيت الأبيض تخصيصها لمساعدة أوكرانيا، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

وتابع شميت في بيان له: "تم إخبار أعضاء هذه اللجنة أنه قد يكون هناك طلب آخر بقيمة 100 مليار دولار".

وفي وقت سابق، قال السيناتور الجمهوري عن ولاية ألاباما، تومي توبرفيل، إن الولايات المتحدة يجب أن تتوقف عن إنفاق 80 ألف دولار كل ثانية على أوكرانيا.

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