عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: الأوضاع في غزة تشبه المجاعة والسبب إسرائيل

غزة
غزة

قالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل لم تفعل ما يكفي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وسط "ظروف تشبه المجاعة".

وأضافت باور في جلسة استماع للجنة الفرعية للتخصيصات المالية والعمليات الأجنبية والبرامج ذات الصلة بمجلس الشيوخ الأمريكي: "أعتقد أن إسرائيل لم تفعل ما يكفي لتسهيل وصول المساعدات التي نحتاجها لتغيير الظروف الغذائية التي نشهدها لتجنب المجاعة في غزة".

وقالت باور إنه كان هناك تغيير كبير خلال الأيام القليلة الماضية في حجم المساعدات التي تسمح بها إسرائيل بدخول غزة بعد سلسلة من القيود على مدى عدة أشهر من جانب إسرائيل.

وتابعت: "لدينا ظروف شبيهة بالمجاعة في غزة، ومحلات السوبر ماركت مليئة بالأغذية على بعد بضعة كيلومترات في إسرائيل، لذا من المهم للغاية أن يصل الغذاء المتوفر إلى الناس، وخاصة في حالة الأطفال الصغار جداً، فإننا نتلقى عدداً متزايداً من التقارير عن الوفيات بسبب سوء التغذية أو الأمراض الناجمة عن سوء التغذية".

مستشار الأمن القومي الأمريكي: نرحب بزياة المساعدات إلى غزة لكنها غير كافية

إسرائيل غزة مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور المساعدات الانسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسائل تهنئة عيد الفطر .. أجمل برقيات التهاني يفرح بها الأهل والأحبة والأصدقاء

دعاء آخر ساعة فى رمضان.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها من الآن للمغرب

تهنئة عيد الفطر .. أجمل الرسائل ابعتها لكل حبايبك وعيد عليهم

من الإسكندرية لـ أسوان.. موعد صلاة عيد الفطر 2024

بعد قرار منعهما من التمثيل| تعليقات ماجد المصري وأيتن عامر على المسلسل الجدلي.. ومحامية ترفض

كيف كان يودع النبي شهر رمضان.. كلمات من قالها ظفر بإحدى الحسنيين

احذر.. فعل محرم يوم العيد عند الفجر نهى عنه رسول الله

مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير وأعضاء الزمالك "تفاصيل"

موضوعات متعلقة

ممثل نيكاراجوا أمام العدل الدولية: ألمانيا لا تزال تدعم إسرائيل ضد غزة

مستشار الأمن القومي الأمريكي: نرحب بزياة المساعدات إلى غزة لكنها غير كافية

البيت الأبيض: وقف إطلاق النار في غزة حال إطلاق حماس سراح المحتجزين

قيادي في حماس يكشف حقيقة تلقي مقترح أمريكي خلال المفاوضات بشأن غزة

لن نصمت.. رئيس وزراء أيرلندا الجديد يفتح النار على إسرائيل بسبب غزة

حماس تكشف عن انتهاكات خطيرة للاحتلال الإسرائيلي بمجمع الشفاء في غزة

ترشيحاتنا

كم عدد تكبيرات صلاة العيد ووقتها وهل يجوز تركها؟ وهذه أفضل صيغ التكبير

مفاجأة سارة من الأرصاد بشأن طقس عيد الفطر

ملابس وكحك وسط الحطام.. 5 صور ترصد أجواء عيد الفطر في غزة|شاهد

بـ 29 قذيفة.. كتائب القسام تدك مقر قيادة وآليات إسرائيلية في غزة

ليلة العيد.. من أحياها ينجو من 3 أهوال أبرزها فزع القيامة فاغتنمها

من الإسكندرية لـ أسوان.. موعد صلاة عيد الفطر 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو هتقضى العيد في البيت.. نصائح للاستمتاع من غير ما تسيب السرير

غير النشا.. 5 وصفات لعمل ماسك الكركديه بطرق مختلفة

يسرا تتألق في العرض الخاص لفيلم شقو.. صور

مفاجأة|أحمد رفعت يغادر المستشفى لقضاء العيد مع أسرته.. وهذا موعد عودته للملاعب

فيديو

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

أعلى راتب في العالم .. ليفربول يستعد لبيع محمد صلاح

حسن شاكوش يطرح أغنية انا فى البلد عضمة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ