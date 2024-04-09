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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعا بالنصر لأهل غزة.. وكيل الأزهر يقدم التهنئة بعيد الفطر

وكيل الأزهر
وكيل الأزهر

نشر الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، منشورًا عن تهنئة عيد الفطر المبارك.

وقال وكيل الأزهر في منشور على صفحته الرسمية على فيس بوك: مع أوَّل ساعات العيد، يكتمل الفرح بطاعة الله، وبلوغ شهر رمضان المبارك وصيام أيَّامه وقيام لياليه.

وتابع وكيل الأزهر: ونسأل الله قبول هذه الطَّاعات، والتَّوفيق لغيرها من القربات.


كما نسأله سبحانه وتعالى أن يتمِّم فرحة مصرنا بفترة ولايةٍ جديدةٍ، تحقِّق فيها بلادنا غاية أمانيها، وتزداد تقدُّمًا ورفعةً تحت قيادة رئيس الجمهوريَّة.

كم ا تابع: وإلى مصرنا قيادةً وشعبًا، وإلى أزهرنا إمامًا وعلماء ومشايخ وطلَّابًا أتقدَّم بالتَّهنئة بمناسبة عيد الفطر، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العيد مباركًا علينا وعلى الأمَّتين العربيَّة والإسلاميَّة، وأن يكشف الضُّرَّ عن أهلنا في أرض العزَّة، وأن ينصرهم نصرًا مؤزَّرًا، يقرُّ به أعين أهل الإيمان، ويُذلُّ به أهل النِّفاق والخذلان.

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