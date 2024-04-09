بـ 29 قذيفة.. كتائب القسام تدك مقر قيادة وآليات إسرائيلية في غزة

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، أنها دكت تجمعًا للآليات الإسرائيلية المتوغلة على تخوم حي الشجاعية شرق مدينة غزة بـ 18 قذيفة هاون.

وقالت كتائب القسام عبر قناتها على تليجرام، إنها دكت أيضا مقر قيادة وتجمع هندسي للاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم بـ 11 قذيفة هاون.

وأضافت كتائب القسام، أنها دكت أيضا بالاشتراك مع كتائب المجاهدين تحشدات قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب غرب مدينة غزة بقذائف الهاون.

وأعلنت القسام، في وقت سابق، عن تمكن مجاهدوها من استهداف 3 دبابات إسرائيلية من نوع ميركفاه بقذائف "الياسين 105" وفور تقدم قوات الإنقاذ للمكان ووصولهم لوسط حقل ألغام شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقلت كتائب القسام أنه تم الأعداد مسبقًا وتم استهدافهم بتفجير 3 عبوات مضادة للأفراد.