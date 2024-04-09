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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام توجه رسالة إلى الشعب الفلسطيني بمناسبة عيد الفطر المبارك

كتائب القسام
كتائب القسام

تقدمت كتائب القسام الزراع العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، بالتهاني إلى الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقالت كتائب القسام عبر قناتها على تليجرام: "تتقدم كتائب القسام من أبناء شعبنا المجاهد الصابر المرابط في كل مكان ومن أمتنا الإسلامية بالتهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد، سائلين الله العلي القدير أن يعيده علينا وقد تحرر الأسرى وطهر المسرى من دنس الاحتلال الإسرائيلي".

وفي وقت سابق من اليوم، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى اقتصار فعاليات عيد الفطر على الشعائر الدينية فقط، وذلك نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني  جراء استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها من قبل سلطات الاحتلال في غزة، وكذلك العدوان في الضفة الغربية والقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

ودعا أبومازن بحسب وسائل إعلام فلسطينية، أن يتغمد الله شهداء شعبنا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، والشفاء للجرحى، والفرج القريب للأسرى.

كما أعرب عن آماله  في أن يأتي العيد القادم وقد تحقق ما يصبو إليه شعبنا من حرية واستقلال، وتجسيد إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين.

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