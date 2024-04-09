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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خادم الجرمين الشريفين يوجه كلمة إلى الأمة العربية بمناسبة عيد الفطر المبارك

خادم الحرمين الشريفين
خادم الحرمين الشريفين

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك الممكلة العربية السعودية، كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال خادم الحرمين في كلمته، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس": "أهنئكم بعيد الفطر المبارك وكل عام وأنتم بخير".

وأضاف: "نحمد الله الذي أتم علينا شهر رمضان المبارك، ونسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، ويعيده علينا بالخير والمسرات، ونشكر المولى سبحانه أن بلغنا عيد الفطر السعيد، الذي تتجسد فيه معاني التواد والتراحم والمحبة والتسامح".

وقال ملك السعودية: "لقد أنعم الله تعالى علينا في بلادنا المملكة العربية السعودية، بنعم كثيرة منها نعمة اجتماع الكلمة، ووحدة الصف، وشرف خدمة الحرمين الشـريفين، وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار، مواصلين نهج المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وأبنائه ملوك هذه البلاد المباركة من بعده".

وتابع: "ونحمد الله تعالى الذي منّ على ملايين المعتمرين، في شهر رمضان المبارك، بأداء مناسك العمرة بسهولة ويسر بفضل الله، ثم بالجهود المتواصلة التي بذلتها قطاعات الدولة لخدمة ضيوف الرحمن، تسهيلاً لأداء عباداتهم، والقيام بنسكهم، نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال".

وأكد خادم الحرمين الشريفين في كلمته، على ضرورة وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني في غزة، وتوفير ممرات إنسانية وإغاثية آمنة، وإنهاء معاناته بتمكينه من الحصول على جميع حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة والعيش بأمان.

طالبا من الله أن يديم على الأمة الإعربية أمنها وأمانها واستقرارها، بمنّه وكرمه سبحانه.

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