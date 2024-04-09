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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قرية بالمنوفية توزع 42 ألف وجبة ساخنة خلال شهر رمضان

حملة إفطار صائم
حملة "إفطار صائم"

اختتمت مؤسسة أهل الخير لخدمة وتنمية المجتمع بقرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، أعمال حملة "إفطار صائم"، والتي تستهدف توزيع وجبات ساخنة للأسر الأشد احتياجا بالقرية.

وقال القائمون في مؤسسة أهل الخير، إن المطبخ الخيري المجهز لخدمة أهالينا من كبار السن والعجزة والأسر الأولى بالرعاية، نجح بالتعاون مع بنك الطعام المصري في توزيع 42 ألف وجبة على أهالي القرية والعزب المجاورة بمعدل 1500 وجبة يوميا.

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واشاروا إلى أن الوجبات كان يتم تجهيزها داخل المطبخ، ويتولى المتطوعون بتوصيل الوجبات إلى المستحقين بمنازلهم، وذلك من باب أداء الواجب تجاه أهالينا المتعففين وإيصال حقهم إليهم دون جرح لمشاعرهم.

وأوضحوا أن المطبخ حرص على التنويع بين الوجبات فجهز 3 أصناف من الوجبات منها: وجبة" أرز + كفتة+ خضار" ووجبة "قطعة لحمة + أرز بشعرية + لوبيا" ووجبة "ربع فرخة + مكرونة + خضار" بالإضافة إلى توزيع عصائر ورز بلبن وحلوى قمر الدين.

الأسر الاولى بالرعاية المنوفية بنك الطعام المصري توزيع وجبات عيد الفطر محافظة المنوفية

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