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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الرعاية الصحية بالأقصر: 64 منشأة لتأمين عيد الفطر.. وإعلان حالة الطوارئ

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر، خطة طوارئ عيد الفطر المبارك  لعام 2024 من خلال تأمين 64 منشأة صحية وخدمية طوال أيام العيد .

ووجهت الهيئة باستمرار العمل بجميع المستشفيات علي مدار 24 ساعة وطوال أيام العيد خاصة اقسام الطوارئ والاستقبال وكافة الاقسام الحرجة والعاجلة وأقسام الكلي والعمليات والعنايات والحضانات .

 

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فيما تستقبل كافة الوحدات والمراكز الأولية الحالات الطارئة خلال الفترة الصباحية وحتي الساعة الثامنة مساء في أول ايام العيد بجانب تشغيل عدد من المراكز الكبرى علي مدار 24 ساعة ايضا وبدء العمل بعيادات طب الأسرة والعيادات التخصصية بالمستشفيات بدءا من يوم السبت المقبل .

وعليه يستمر العمل أيضاً بمبادرة رمضانك صحة وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات لاصحاب الأمراض المزمنة طوال أيام العيد.

وعلي نحو متصل تم تكثيف الجولات المرورية بكافة المنشآت الصحية بقيادة الدكتور "أحمد البرعي" المشرف العام على فرع الاقصر برفقة  كل من مدير إدارة الرعاية الثانوية الدكتور "محمد عبد الهادي" ومدير إدارة الرعاية الأولية الدكتور "احمد حماد" ومدير إدارة رضا المنتفعين دكتور "كيرلس طلعت " ومدير إدارة الموارد البشرية الدكتورة "هاجر محمد".
بالإضافة إلي عدد من من مديري الإدارات والأقسام المعنية للتأكد من جاهزية المنشآت وتوافر المستلزمات والارصدة وانتظام تواجد الفرق الطبية وتطبيق الخطط المعتمدة للطوارئ بالعيد.

في حين انعقدت الغرفة المركزية للأزمات والطوارئ علي مدار الساعة داخل مبني فرع الهيئة من خلال أعضاء الغرف لاستقبال أي بلاغات او شكاوي علي مدار اليوم والتنسيق المستمر مع غرفة الإسعاف والشبكة الوطنية بالاضافة الي الغرفة المركزية للأزمات والطوارئ برئاسة الهيئة بقيادة الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.

وشملت خطة الطوارئ ايضا بشكل العام التأكد من توافر كافة المستلزمات والأدوية والامصال وتوافر فصائل الدم ومشتقاته والمحاليل ومخزون السولار والأكسجين مع المتابعة المستمرة الأرصدة ومتابعة الاعطال اولا بأول لسرعة اتخاذ اللازم .

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