عاجل
بهجة عيد الفطر.. توافد المواطنين على كورنيش بنها بالقليوبية للاحتفال|صور صحف الإمارات اليوم.. العالم العربي يحتفل بعيد الفطر المبارك.. بايدن يوجه انتقادا شديد اللهجة لـ نتنياهو بشأن غزة.. والبرلمان الأوروبي يصوّت على ميثاق جديد للهجرة صور تذكارية وتوزيع الهدايا على الأطفال خلال صلاة العيد بالقليوبية ..صور العيد فرحة.. المتاحف والمواقع الأثرية تفتح أبوابها لاستقبال الزائرين خطيب العيد في حضور الرئيس السيسي: المستفاد من رمضان عظيم.. وشعار المؤمن بعد كل طاعة مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس.. وعلى المسلم حراسة الطاعة وعدم الغرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

صدى البلد

الدولار.. يلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين عن القانون، خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.

يعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، والتى جاءت كالتالى:

 

نص عقوبات الاتجار في الدولار
نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عملياتالنقد الأجنبى “الدولار”.

عقوبة الإتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي”
ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

الدولار الاتجار في الدولار البنك المركزي المصري البنك المركزي الدولار في السوق المتلاعبين بالعملات الاجنبية بنك المركزي المصري سعر الدولار سعر الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توقيت صلاة العيد .. اعرف موعد صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات

رسائل تهنئة عيد الفطر .. أجمل برقيات التهاني يفرح بها الأهل والأحبة والأصدقاء

أفضل دعاء للميت في العيد.. بـ12 كلمة تعايده الملائكة وتجعل عيده في الجنة أجمل

تنبيه من الأرصاد.. أمطار ورياح في أول أيام عيد الفطر المبارك

كم عدد تكبيرات صلاة العيد ووقتها وهل يجوز تركها؟ وهذه أفضل صيغ التكبير

احذر.. فعل محرم يوم العيد عند الفجر نهى عنه رسول الله

بث مباشر.. شعائر صلاة العيد من مسجد مصر بحضور الرئيس السيسي

فرمان برازيلي.. موهوب الزمالك يطيح بأحلام إمام عاشور في أولمبياد باريس

موضوعات متعلقة

ركن التوكتوك أمام المنزل.. اعترافات عاطل تعدى على عامل ونجله محدثا إصابتهما

قرار عاجل من النيابة بشأن سائق سيارة تسبب في إصابة 12 شخصا بالتجمع

قرار قضائي بشأن المتهمين بسرقة أموال صاحب مصنع في السلام

النيران التهمت الأماكن المجاورة.. قرار من النيابة بشأن حريق شقة برمسيس

ننشر حيثيات براءة متهم من الإتجار في المخدرات

عقوبة جديدة وقاسية لتجار الذهب في السوق

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

العربية كانت على سرعة قوية..محامية تسنيم بسطاوي طبيبة التجمع تفجر مفاجأة مثيرة

ترشيحاتنا

أوكرانيا تدمر 14 مسيرة روسية من أصل 17

خطبة صلاة العيد المبارك .. ماذا قال خطيب مسجد مصر بحضور الرئيس السيسي؟

المئات يصلون عيد الفطر في ساحة جامع عمرو بن العاص.. صور

عيد الفطر في مصر.. المتاحف والمواقع الأثرية تفتح أبوابها للزائرين

دعاء يوم العيد مستجاب.. أدركه بـ 5 كلمات عن النبي يغفلها الكثيرون

هل يجوز احتساب «العيدية» من زكاة المال.. رد العلماء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال لافت.. أمينة خليل تستعرض رشاقتها | شاهد

أبراج بتحب الانتخة.. هتقضي العيد نوم وراحة

فستان جريء.. مريام فارس تشعل السوشيال ميديا بإطلالة أنيقة | شاهد

كاجوال لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها | شاهد

فيديو

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

أعلى راتب في العالم .. ليفربول يستعد لبيع محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ