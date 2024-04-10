مداهمة بؤر المخدرات بالجيزة لضبط "تموين العيد" من الحشيش والهيدرو والكوكايين

استعدت إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة للقضاء علي البؤر الاجرامية وتحجيم نشاطها في عيد الفطر المبارك، من خلال شن حملات يومية بعد رصد معلومات عن تجهيز تجار المخدرات في مختلف المناطق لكميات كبيرة من الحشيش والاقراص المخدرة تحت مسمي "تموين العيد"

ونفذت الاجهزة الامنية توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بحصر بؤر المخدرات على مستوي مديرية امن الجيزة باشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير الأمن لمداهمتها وشن حملات مستمرة عليها وتوجيه ضربات استباقية لها حيث قامت مديرية امن الجيزة بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بنشر مخبرين سريين في عدد من الأماكن الشهيرة ببيع المخدرات لرصد نشاطهم والقاء القبض عليهم .

وشنت إدارة مكافحة مخدرات الجيزة حملات موسعة علي مناطق بولاق الدكرور والعمرانية والطالبية والهرم وقسم الجيزة واسفرت الحملات عن ضبط عدد كبير من قضايا المخدرات وكميات من مخدر الحشيش والاقراص المخدرة ومخدر "استروكس" و "فودو" والهيروين وضبط عدد كبير من تجار المخدرات.

وتمكنت منذ ساعات تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات تقدر بأكثر من 6 ملايين جنيه في الجيزة.

وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية إلى إتجار ٣ عناصر إجرامية فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من نطاق دائرة قسمى شرطة رابع 6 أكتوبر، الأهرام بمديرية أمن الجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وضبط الأمن شخصين لهما معلومات جنائية - بدائرة قسم شرطة رابع 6 إكتوبر- وبحوزتهما (7500 قرص مخدر - 10 كيلوجرامات من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر الكوكايين - سيارة - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" - سلاح أبيض - 2 ميزان حساس).

وضبط عاطل له معلومات جنائية- بدائرة قسم شرطة الأهرام وبحوزته (9 كيلو حشيش - 6 كيلوجرامات من مخدر الهيدرو - 2 سلاح أبيض - ميزان حساس).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

وتتواصل حملات مكافحة المخدرات يوميا حتى انتهاء عيد الفطر المبارك علي مستوى أقسام ومراكز الشرطة بالجيزة .