أختي.. ليلى زاهر تهنئ سلمى أبو ضيف في عيد ميلادها

حرصت الفنانة ليلى أحمد زاهر، على تهنئة الفنانة سلمى أبو ضيف بمناسبة عيد ميلادها عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وكتبت ليلى زاهر عبر الاستوري: “عيد ميلاد سعيد لأنقى قلب، خليكي زي ما انتي، بحبك دايما يا أختي”.

ليلى زاهر على انستجرام

وحقق برومو مسلسل «عرض وطلب»، بطولة سلمى أبو ضيف، تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادات لافتة بأداء سلمى أبو ضيف من الجمهور وبعناصر الإثارة والتشويق، وقوة الأداء التمثيلي، وجاذبية قصة العمل التي بدت مختلفة ومشحونة بالصراع منذ اللحظات الأولى.

وتصدّرت ردود الفعل الإيجابية النقاشات، مع توقعات بأن يكون المسلسل من الأعمال اللافتة في الموسم، لما يحمله من دراما مشوقة وبطولة قوية.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم، منهم الفنان علي صبحي، مصطفى أبو سريع، رحمة أحمد، علاء مرسي، وانتصار، إلى جانب عدد كبير من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمود عزت، ومن إخراج عمرو موسى.