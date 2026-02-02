ميمي جمال تكشف لـ صدى البلد تفاصيل شخصيتها في مسلسل على قد الحب

كشفت الفنانة ميمي جمال عن ملامح شخصيتها في مسلسل «على قد الحب»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، وذلك خلال لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري.

وقالت ميمي جمال إنها تجسد خلال أحداث المسلسل شخصية والدة الفنان شريف سلامة، موضحة أن الشخصية تنتمي لطبقة راقية، وهي سيدة شيك تمتلك مطعمًا، ولها حضور مؤثر في مسار الأحداث والعلاقات بين الشخصيات.

وأعربت ميمي جمال عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في العمل، مؤكدة أن مسلسل «على قد الحب» يعد عملًا رومانسيًا اجتماعيًا رائعًا، يعتمد على المشاعر الصادقة والتفاصيل الإنسانية القريبة من الواقع، وهو ما جذبها لتجسيد هذه الشخصية.

ويأتي مسلسل «على قد الحب» من تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج خالد سعيد، ومن إنتاج شركة S Productions للمنتجة سالي والي، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي رومانسي، يمزج بين العلاقات العاطفية والتفاصيل العائلية، في طرح يعكس قضايا الحب والعلاقات اليومية بواقعية وعمق.

ومن المتوقع أن يحظى المسلسل بتفاعل واسع من الجمهور عند عرضه، خاصة في ظل مشاركة نخبة من النجوم وتقديم قصة إنسانية مؤثرة.