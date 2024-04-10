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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يشارك الأطفال الأيتام فرحة عيد الفطر ..صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قدم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية التهنئة للأطفال الأيتام بعيد الفطر المبارك بمؤسسة البنين والبنات بمدينة بنها ، حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة العيد المبارك ، كما قدم لهم الهدايا العينية والمادية وذلك في إطار حرص المحافظ الدائم على المشاركة المجتمعية في مثل هذه المناسبات.

واستمع محافظ القليوبية خلال جولته الى مشاكلهم ومطالبهم، مؤكدا حرصه على توفير الدعم الكامل لكل الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية.

وأشار المحافظ إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألو جهدا في توفير الدعم الكامل للأطفال الأيتام من خلال العمل على دمجهم بالمجتمع فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع فيما عبر الأيتام عن سعادتهم بتلك الزيارة التى أدخلت الفرحة عليهم متمنين تكرارها دائما.

وأكد المحافظ أنه يجب علينا جميعًا أن نهتم برعاية الأيتام ودعمهم حتى يصلوا إلى بر الأمان، مشدّدا على حسن الرعاية المقدمة لهم٬ مفيدًا بأن كل الأديان السماوية قدّمت الكثير من التعاليم التي تأمر برعاية اليتيم.

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القليوبية محافظ القليوبية بنها عيد الفطر المبارك مؤسسة البنين والبنات

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