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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لاستقبال المصلين.. 120 مركز شباب بالقليوبية يتهيأ لإقامة صلاة العيد

ساحات الصلاة
ساحات الصلاة

أعلن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية استعداد 120 مركز شباب بالقليوبية لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك  بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بفتح مراكز الشباب لإقامة شعائر صلاة العيد. 
وأكد الصبروط على اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتقديم خدمات مجتمعية ومشاركة الجمهور وفقا لرؤية الوزارة واستراتيجيتها في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية ليست فقط لمشاركة النشء والشباب في الالعاب الرياضية بل تمتد لتقديم خدمات وأنشطة ثقافية ودينية وخدمات مجتمعية مشيرا إلى حث مديري الادارات الفرعية ومديري  مراكز الشباب بالاستعداد لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك ورفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال المصليين.  
وفي ذات السياق أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية إلى تقديم عدد من الخدمات والأنشطة والفعاليات للمترردين خلال أيام العيد  وتنفيذ مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب وفقت لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة. 
كما أكد فتح جميع مراكز شباب المحافظة أمام الجمهور خلال ايام العيد للاستمتاع بالانشطة الترفيهية من صالات العاب وملاهي أطفال وحمامات سباحة ومسابقات وهدايا للأطفال،  ويشارك في الاحتفال أعضاء مراكز الشباب من أعضاء أندية التطوع والجوالة والكشافة وأعضاء برلماني الطلائع والشباب للمشاركة في تنظيم دخول المصليين وتوفير خدمات لكبار السن وفقا للدور الخدمي الذي تقدمه مراكز الشباب.

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