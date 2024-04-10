عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جاء فى المركز الأخير.. تعرف على إيرادات فيلم عالماشى لعلى ربيع

فيلم عالماشى
فيلم عالماشى

حقق فيلم "عالماشى" الذى يقوم ببطولته على ربيع إيرادات بلغت قيمتها 134.121 جنيها وذلك فى وقفة عيد الفطر ليحتل المركز الثالث.

ونشر ربيع صورة من كواليس تصوير فيلمه الجديد عبر صفحته الرسمية بموقع الصور “إنستجرام” وعلق عليها قائلا: “صورة عالماشي من كواليس فيلم عالماشي، فيلم #عالماشي فيلم عيد الفطر المبارك في كل سينمات مصر والوطن العربي 2024.. دعواتكم”.

يعبر البوستر عن مضمون الفيلم، والذي يناقش قضية الكسل وتأثيرها على حياة الإنسان سواء الصحية أو الاجتماعية.

فيلم “عالماشي” بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبد الله، وانتصار، وعبد الله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا.

العمل من تاليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج ُTMP للمنتج يوسف الطاهر، ومن المقرر طرح الفيلم في عيد الفطر 2024.

فيلم عالماشى الفنان على ربيع علي ربيع آية سماحة إيرادات فيلم عالماشى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توقيت صلاة العيد .. اعرف موعد صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات

أفضل دعاء للميت في العيد.. بـ12 كلمة تعايده الملائكة وتجعل عيده في الجنة أجمل

دعاء يوم العيد مستجاب.. أدركه بـ 5 كلمات عن النبي يغفلها الكثيرون

كم عدد تكبيرات صلاة العيد ووقتها وهل يجوز تركها؟ وهذه أفضل صيغ التكبير

%25.. انخفاض أسعار اللحوم والمواد التموينية في أول أيام عيد الفطر

فرمان برازيلي.. موهوب الزمالك يطيح بأحلام إمام عاشور في أولمبياد باريس

احذر.. فعل محرم يوم العيد عند الفجر نهى عنه رسول الله

لعملاء «إنستا باي»| احذر هذا التصرف عند تحويل الأموال.. قد يتسبب في خسارة نقودك

موضوعات متعلقة

في وقفة عيد الفطر.. فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة يحقق 617 ألف جنيه

لا أمانع الغناء مع محمد رمضان.. تصريحات نارية للفنان حميد الشاعري

في وقفة عيد الفطر.. فيلم شقو يحقق إيرادات مليون جنيه

أخبار الفن.. مفاجآت سمية الخشاب في صدى البلد.. رد ماجد المصرى بعد إحالته للنيابة.. نهاية أزمة تامر عاشور مع روتانا

نجوم مسرح مصر يساندون على ربيع في العرض الخاص لفيلم عالماشى

بـ100 راجل الحلقة الأخيرة.. محمود عبد المغنى يطلق الرصاص على سمية الخشاب

بقينا اتنين الحلقة الأخيرة.. رانيا يوسف تعود إلى شريف منير

حكم قضائي لصالح تامر عاشور ضد شركة شهيرة.. اعرف التفاصيل

ترشيحاتنا

بحضور الرئيس.. أحمد سعد يقدم فقرة غنائية خلال احتفالية العيد مع أبناء الشهداء

سبب تسمية أول أيام عيد الفطر يوم الجائزة.. 8 مكافآت ربانية فورية

الرئيس السيسي والعاهل البحريني يتبادلان التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

الرئيس السيسي يكرم أسر وأبناء الشهداء خلال احتفالية العيد

السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك

مقترح من 3 مراحل.. حماس ترفض طلبا إسرائيليا بإطلاق سراح 40 رهينة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بطارخ الرنجة بالخلطة في عيش سوري| بمذاق لا يقاوم

أمطار تضرب تلك المحافظات.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس أول أيام العيد؟

قبل ما تاكل.. خبير يفجر مفاجأة عن السعرات الحرارية لـ الكعك

في أول يوم فطار| نظام غذائي صحي بعد رمضان

فيديو

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

أعلى راتب في العالم .. ليفربول يستعد لبيع محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ