الملوحة الكلابي| سمكة تخطف الأضواء من الفسيخ.. اعرف مصدرها وسبب تسميتها

عادة لا تنقطع لدى المصريين في كل أنحاء البلاد، أن يقبلوا على أكل الأسماك المملحة في عيد الفطر المبارك، بعد شهر رمضان المعظم الذي يكثر فيه استهلاك المصريين لـ اللحوم والدواجن والبقوليات بشكل متزايد.

الأسماك المملحة تعتبر علامة خاصة بالمصريين قلما نجدها في مجتمعات أخرى، فقد اشتهر بها المصريون منذ عصور مصر القديمة، حتى أن بعضهم أرجعها لعصر الفراعنة.

ومن أشهر الأسماك المملحة التي يتناولها المصريون، الفسيخ والرنجة والسردين والملوحة، على الترتيب.

أسعار الأسماك المملحة في الأسواق

كيلو الفسيخ البوري يبدأ سعره في أول أيام العيد نحو 380 جنيهًا، والفسيخ المخلي المعبأ سعره بلغ 420 جنيهًا برطمان وزن 600 جرام.

وبلغ سعر كيلو الرنجة بأنواعها من 130 جنيهًا ، وصولًا إلى 200 جنيهًا للرنجة المخلية والبرطمان.

أما سعر الملوحة الأسواني فيتراوح في المتوسط ما بين 220 و240 جنيهاً حسب الحجم.

الملوحة تخطف التريند

والمُلاحظ خلال هذا العيد الإقبال غير الاعتيادي من المواطنين على أسماك الملوحة، وربما يرجع ذلك لأسباب أهمها نكهة سمك الملوحة الذي تجمع ما بين الفسيخ والسردين، بالإضافة الى مقارنة أسعارها بأسعار الفسيخ.

كما أن أسماك الملوحة بطبيعتها كبيرة في الحجم وقد يبلغ وزن السمكة الواحدة أكثر من 3 كيلو في بعض الأحيان.

وسميت سمكة الملوحة بذلك لأنها أكثر تمليحًا من الفسيخ، فقد تستغرق في الملح أكثر من شهر ونصف.

الملوحة.. فسيخ الغلابة

الملوحة الكلابي هي أشهر أنواع أسماك الملوحة وهي سمكة كبيرة الحجم يتم اصطيادها من بحيرة ناصر في أسوان، لذلك فإن الموطن الأصلي للملوحة هي محافظة أسوان.

والملوحة الكلابي عبارة عن سمكة كبيرة بأسنان مدببة تشبه أنياب الكلب، لذلك سميت بالملوحة الكلابي، وهي أفضل الأنواع في الطعم والإقبال عليها.

وتأتي بعد الملوحة الكلابي، سمكة الرايا وهي أنثى الملوحة الكلابي وهي أقل في الطعم والسعر من نظيرتها.

أصل الملوحة

السمكة الأصلية للملوحة هي سمكة الكلاب أو التايجر فيش أو كلب النيل، وهي نوع من الأسماك يعيش في المياة العذبة ويتميز بضخامة حجمه وطول وقوة أسنانه.

لذلك تعيش أسماك التايجر فيش في المياة العميقة والمتحركة وتحتاج الى درجات حرارة مرتفعة وهو ما يتوفر في نوب مصر بمحافظة أسوان.