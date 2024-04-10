أدام الله علينا نعمة الأمن .. محافظ الشرقية يهنئ المواطنين بـ عيد الفطر

أدى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية صلاة عيد الفطر بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق في حضور الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق واللواء محمد صلاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة والشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف والمستشار العسكري للمحافظة والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة واللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري وأحمد عبد الهادي وكيل وزارة القوي العاملة والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق ويسري راشد رئيس حي اول وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان، وعدد من القيادات الأمنية ومديري الادارات العامة والنوعية بالديوان العام والمواطنين

القى خطبة العيد الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف أوضح فيها أن العيد يوم تتطهر فيه النفوس ويتوج بنشر المحبه والتسامح بين الناس وصله الرحم لتقوية أواصر الود بين جميع أفراد المجتمع وأشار إلي بعض الدروس المستفادة من صيام وقيام شهر رمضان الكريم وكذلك التأكيد على ضرورة استحضار القيم والمعاني النبيلة التي تحملها هذه المناسبة العظيمة من العطاء والتراحم والتعاطف والتكافل ونبذ الفرقة والصراع والعمل لبناء الوطن.

هنأ محافظ الشرقية جموع المصلين بمناسبة عيد الفطر داعيا المولي عز وجل أن يديم نعمة الامن والأمان والاستقرار علي ربوع مصرنا الحبيبة في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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