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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غموض حول مشاركة ميسي مع فريقه في ربع نهائي الكونكاكاف.. تفاصيل

ميسي
ميسي

خاض إنتر ميامي، مرانه للمرة الأولى على أرضية ملعب مونتيري، في حضور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، استعدادا لمواجهة مضيفه المكسيكي في ربع نهائي كأس أبطال كونكاكاف اليوم الأربعاء.

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ويستعد ميسي، بطل العالم في قطر 2022، للعب أول مباراة رسمية له في المكسيك، بعد لقاءين وديين في 2011 بمدينتي مكسيكو سيتي وكانكون.


وسيحاول النجم الأرجنتيني اللعب أساسيا خلال مباراة اليوم، في إياب ربع النهائي، من أجل تعويض الخسارة ذهابا 1-2 في ميامي، ولكن مشاركة ميسي غير مؤكدة نظرا لأنه بالكاد لعب أول مباراة له السبت الماضي بعد تعافيه من إصابة عضلية حرمته من الظهور مع إنتر ميامي طوال شهر مارس الماضي تقريبا.

 

وقال جيراردو مارتينو مدرب إنتر ميامي "ميسي على ما يرام، يشعر أنه بخير بعد أن لعب 45 دقيقة مطلع الأسبوع، لكن سنرى بعد المران، ويبدو أنه يتجاوز الإصابة، وبدأ الموسم ويجب أن يكون لدينا لاعبين أصحاء"، عقب مران الفريق أمس الثلاثاء.

ويلتقي المتأهل من مواجهة إنتر ميامي ومونتيري في نصف النهائي الفائز من مواجهة تيجريس أونال المكسيكي وكولومبس كرو بطل الدوري الأمريكي.

ميسي

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