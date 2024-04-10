المواطنون يتوافدون إلى الحدائق والمتنزهات في أول أيام عيد الفطر

توافد آلاف المواطنين الى الحدائق والمنتزهات والأماكن السياحية بمحافظات الجمهورية في أول أيام عيد الفطر .



ففي محافظة البحيرة،استقبلت حديقة الجمهورية بدمنهور وشاطئ إدكو ورشيد الآلاف من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، وتواجدت أعداد كبيرة من المواطنين بالقناطر الخيرية في إدفينا وعلى ضفاف النيل بفرع رشيد، وتزاحم المواطنون على كورنيش المحمودية.



وكثفت الأجهزة الأمنية والصحية والتموينية من حملاتها على المتنزهات والملاهي والأماكن السياحية والتجمعات لمتابعة الأغذية المعروضة والوقوف على مدى صلاحيتها، وتم رفع درجة الاستعداد داخل مستشفيات المحافظة لاستقبال أية حالات.



وفي محافظة القليوبية، شهد كورنيش ومتنزهات مدينة بنها بالقليوبية توافد عدد كبير من المواطنين للاحتفال بأول أيام العيد وسط مشاركة كبيرة من الشباب والأطفال الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية احتفالا بالعيد.



من جانبه، شارك عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، فرحة أبناء المحافظة الاحتفال بالعيد، حيث قام المحافظ بتوزيع الورود على الزائرين بمنطقة الكورنيش بمدينة بنها في أول أيام الاحتفال بالعيد.

كما تابع غرفة العمليات الرئيسية المشكلة خلال إجازة عيد الفطر، موجها بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للحالة العامة والأسواق وكافة القطاعات الخدمية التي يتردد عليها المواطنون، خلال احتفالات العيد.



وأصدر المحافظ توجيها عاما بإلغاء كافة الإجازات والراحات لكافة القيادات التنفيذية بنطاق المحافظة، ورفع حالة الطوارئ بمختلف المديريات والمواقع الخدمية على مدار أيام العيد والتنسيق مع غرف العمليات لمتابعة الأداء وسير العمل على مستوى كافة المراكز والوحدات المحلية وإيجاد الحلول الفورية لأي مشكلات أو عقبات تعيق سير العمل بها وتلبية كافة مطالب المواطنين.



وكلف الهجان مسئولي التموين بالمتابعة اليومية لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء في الأسعار من خلال توافر السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة وبكميات كبيرة بمختلف المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتحركة، مع تشديد الرقابة وحملات التفتيش على جميع المخابز لتوفير رغيف العيش بالمواصفات المطلوبة وبكميات كافية لأبناء المحافظة.



كما وجه مسئولي الصحة برفع حالة الطوارئ داخل كافة المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة مع إلغاء الإجازات للعاملين فيها، وضرورة التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة للتدخل السريع ومواجهة الحالات الطارئة، فضلاً عن تكثيف حملات الرقابة على الأغذية بمختلف المراكز والمدن والتجمعات والحدائق العامة.



وفي محافظة أسوان، توافد المواطنون على الحدائق العامة والمتنزهات ومنطقة كورنيش النيل، وحرصت العديد من العائلات وأبناء مراكز ومدن المحافظة على التنزه على كورنيش النيل، خاصة في الأوقات المبكرة من صباح اليوم، بالإضافة إلى تنظيم الرحلات النيلية عبر المراسي النهرية المتواجدة بطول كورنيش النيل، بداية من منطقة المسجد الجامع، وحتى ميدان الفنادق، أمام حديقة الأميرة فريال.



وكان أشرف عطية محافظ أسوان أصدر تعليماته بوضع كافة الاستعدادات لاستقبال عبد الفطر المبارك، من خلال تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين العامة وبمحيط المساجد والساحات المخصصة للصلاة والحدائق والمتنزهات العامة لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين لقضاء عطلة العيد، وتلبية المطالب الجماهيرية أولاً بأول، علاوة على رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية والتأكد من توافر الأدوية والأمصال اللازمة ووقف الإجازات لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة على الوجه الأكمل.

