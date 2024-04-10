محافظ بني سويف يشارك الأطفال الأيتام فرحتهم أول أيام العيد

زار محافظ بنى سويف محمد هاني غنيم ، اليوم ، جمعية رعاية المؤسسات الاجتماعية للأيتام بشارع الإمام مالك ، لتهنئة الأطفال بعيد الفطر المبارك .



وحرص المحافظ على التقاط صورة سيلفى مع الأطفال استجابة لرغبتهم، مؤكدا أن المحافظة لا تألو جهداً في توفير أوجه الدعم لهم، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات والمؤسسات المعنية، واستمع لبعض احتياجات ومقترحات أبناء الدار والقائمين عليها ووعد بدراستها وتلبيتها، مشيراً إلى أن مكتبه مفتوح لكافة أبناء دور الرعاية.



رافق المحافظ خلال الزيارة، سامي علام السكرتير العام المساعد والدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وهاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف.