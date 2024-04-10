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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متطوعو حياة كريمة بالبحر الأحمر يوزعون الهدايا على الأهالي احتفالا بعيد الفطر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

 

 انطلقت في مدن البحر الأحمر، فعاليات احتفالية مميّزة بمناسبة عيد الفطر المبارك، شارك فيها متطوعو مؤسسة "حياة كريمة" بروح العطاء والفرحة، معبرين عن التضامن والمحبة في هذه المناسبة السعيدة.

وحمل أفراد "حياة كريمة" الهدايا والبهجة لأطفال المنطقة، حيث قاموا بتوزيع بالونات ملونة وساعات ورقية تحمل شعار المؤسسة، إلى جانب الحلويات التي زادت من متعة وسرور الأطفال وأولياء أمورهم.

وفي تصريح للدكتورة زينب سعيد، منسقة "حياة كريمة" بالبحر الأحمر، أكدت على أهمية هذه المبادرة في تعزيز روح المحبة والتكافل في المجتمع، مشيرة إلى أن المشاركة الفعّالة للأعضاء والمتطوعين أضفت جوًا من السعادة والبهجة على وجوه الأهالي في مختلف المدن.

وأثنى الأهالي على هذه المبادرة الإنسانية التي تعكس قيم العطاء والتضامن، معربين عن شكرهم وامتنانهم لمؤسسة "حياة كريمة" على جهودها الطيبة في خدمة المجتمع ورسم البسمة على وجوه الأطفال في هذه الأوقات الخاصة.

احتفالات عيد الفطر البحر الأحمر عيد الفطر المبارك مدن البحر الأحمر منظمة حياة كريمة

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