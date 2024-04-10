هل ده طبيعي؟| جدل بسبب هلال شوال

ظهر هلال شهر شوال في تمام الساعة السابعة و22 دقيقة من مساء اليوم الأربعاء 10 أبريل، في صورة أثارت شكوك البعض بشأن موعد عيد الفطر، حيث بدا أكبر من هلال يوم واحد، ما دعى إلى افتراض أن اليوم هو ثاني أيام العيد وليس أوله، متسائلين عن احتمالية خطأ في رؤية الهلال، والتي جرت الإثنين الماضي، فما صحة هذه الأمر؟.

هلال شوال

هلال شهر شوال

الدكتور طه رابح، القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قال إن رؤية الهلال من خلال التصوير، هي حسابات يعتد بها قديما، ولكن الآن طالما توجد حسابات فلكية دقيقة فهذه الصور لا تمثل أي جدوى.

أكد رابح في تصريح إعلامي، أن الهلال الظاهر في الصور المتداولة لا يظهر بدقة، معبرا “لا تقدم ولا تأخر”، موضحا أنها ليست على درجة دقة كتلك التي تلتقطها الأجهزة الحديثة المعترف بها والمستخدمة في الرؤية، ومن خلال الحسابات المتقدمة.

أضاف القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن النظر لا يعتد به في حسابات رؤية الهلال، بعد تقدم الحسابات الفلكية بدرجة لا تخطئ تقريبا.

معهد البحوث الفلكية

معهد البحوث الفلكية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استطلع هلال شهر شوال 1445 قبل غروب شمس الإثنين 8 أبريل، وأسفر الاستطلاع أن عيد الفطر المبارك وغرة شوال يوم الأربعاء 10 أبريل، أول أيام عيد الفطر.

هلال شوال

بيان المعهد أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، والذي أعلن استطلاع هلال شهر شوال، يوم الإثنين 8 أبريل بعد صلاة المغرب بنصف ساعة، موضحا أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة، وكذلك في غالبية العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب الشمس بـ 12 دقيقة في مكة المكرمة و10 دقائق في القاهرة وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (10- 11) دقيقة، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (02: 20 دقيقة).

اختتم، بذلك يكون يوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان 1445 هجريا، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1445 هجريا فلكياً اليوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.