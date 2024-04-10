نصائح مهمة لمريض حساسية الصدر خلال أيام العيد

في العيد تكثر التجمعات العائلية والخروجات والفسح في الأماكن المزدحمة، مما يسهل انتقال العدوى من شخص مصاب الي غيره السليم المعافي.



واكد الدكتور ايمن السيد سالم أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، ان بعد انتهاء شهر رمضان تكون المناعة ضعيفة نتيجة الصيام لساعات طويلة مما يسهل عملية العدوى، فضلا عن حالة الجفاف الموجودة في الأغشية المخاطية نتيجة الصيام تجعل أيضا العدوى تتم بشكل أسهل.



وأشار أيمن إلى أن مريض الحساسية ممنوع عليه الاختلاط والتواجد في الأماكن المزدحمة، خاصة من لديه أمراض الصدر الغير منضبطة أو الأمراض الرئوية الغير منضبطة، أو من لديه أمراض ارتفاع ضغط الشريان الرئوي وغيرها من الأمراض المزمنة للصدر، وحتى غير أمراض الصدر لا يحبذ تعرضهم لعدوك الجهاز التنفسي.



وأوضح سالم أنه من الضروري البعد عن الأشخاص المصابون أو من لديهم أعراض مثل السعال أو الرشح أو ارتفاع درجات الحرارة حتى وان كانوا من داخل الأسرة، مع ضرورة التهوية الجيدة للمنزل وتكرار غسل اليدين بالماء والصابون، مع عدم الإرهاق والسهر لساعات طويلة.



ولفت سالم أن السهر يقلل من كفاءة الجهاز المناعي، فهو عدو المناعة، ويجب أن يحصل الجسم على قسط وفير من النوم، وأن يحصل الجسم على ٨ ساعات نوم ليلي متواصل، فجهاز المناعة يحتاج الي فترة من الراحة الليلية حتى يقوم بوظيفته على أكمل وجه في مقاومة الأمراض.