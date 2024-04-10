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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يقهر باريس سان جيرمان بثلاثية في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

برشلونة
برشلونة

نجح برشلونة الإسباني في الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "حديقة الأمراء" بباريس، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2023-2024.

وسجل أهداف برشلونة كل من رافينا هدفين وأندرياس كريستينسن هدف في الدقائق 37 و62 و77، وسجل هدفي باريس سان جيرمان كل من عثمان ديمبلي وفيتينيا في الدقيقتين 48 و51.

برشلونة يقهر باريس سان جيرمان بثلاثية في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

برشلونة يواجه باريس سان جيرمان الليلة في دوري ابطال اوروبا

وكشف لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، تشكيل الفريق الأساسي الذي سيخوض مباراة برشلونة، اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

تشكيل برشلونة 

وفاجأ المدرب الإسباني الجماهير الباريسية بوضع وارن زاير إيمري على مقاعد البدلاء، وإشراك ماركينيوس في مركز الظهير الأيمن لتعويض أشرف حكيمي الذي سيغيب للإيقاف.

وبدأ "بي إس جي" اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع

ماركينيوس، بيرالدو، لوكاس هيرنانديز، نونو

خط الهجوم

مينديس، رويز، فيتينيا، لي كانج

خط الهجوم

أسينسيو، عثمان ديمبلي ومبابي.

أما تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، فيبدأ اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع

كانسيلو، أراوخو، كوبارسي، كوندي

خط الهجوم

جوندوجان، فرينكي دي يونج، سيرجي روبيرتو،

خط الهجوم

يامال، رافينيا وليفاندوفسكي.

ويمثل تواجد فرينكي دي يونج في تشكيل البارسا مفاجأة سارة للجماهير الكتالونية، بعد تعافيه من إصابة أبعدته على مدى الأسابيع الأخيرة.

يذكر أن لقاء الإياب سيقام الأسبوع المقبل على ملعب لويس كومبانيس معقل الفريق الكتالوني.

برشلونة باريس سان جيرمان المباراة الدقائق ربع النهائي

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