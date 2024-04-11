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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

شعر كيرلي .. ندى موسى تستعرض أناقتها على انستجرام

ندى موسى
ندى موسى

نشرت الفنانة ندى موسى صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت ندى موسى، كل سنة وكل الناس طيبين ومبسوطين.

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وتألقت ندى موسى بإطلالة أنيقة، مرتدية توب شيفون ملون بألوان البرتقالي، مع فيست باللون الأسود الأنيق، ونسقت معه جاكيت جلد طويل اسود يبرز عن جمالها.

وخطفت ندى موسى الأنظار بتسريحة شعرها، حيث اعتمدت على الظهور بالشعر الكيرلي المميز القصير.

ومن الناحية الجمالية، وضعت ندى موسى المكياج الجذاب، حيث اعتمدت على الألوان الترابية كاللون البرتقالي الهادئ فوق العين، والبيج الفاتح في الشفاه.

ندى موسى
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