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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فستان لافت .. هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة العيد

هنادي مهنا
هنادي مهنا

نشرت الفنانة هنادي مهنا صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت هنادي مهنا عيد مبارك كل سنة وانتم طيبين.

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وتألقت هنادي مهنا بإطلالة لافتة، مرتدية فستان العيد باللون الاخضر الفاتح منقوشا باللون  الأبيض، مكشوفا من الكتفين بصيحة الواسع والطويل.

واعتمدت هنادي مهنا على تسريحة الشعر البسيطة، حيث رفعت خصلات شعرها البني لأعلى بطريقة مميزة تخطف الأنظار.

ومن الناحية الجمالية وضعت هنادي مهنا المكياج الجذاب، حيث اختارت اللون البني في الشفاه مع الايشادو البني الفاتح والماسكرا لتكثيف الرموش.

هنادي مهنا
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