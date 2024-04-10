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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة تواجه التدقيق وسط الإبادة في غزة

صدى البلد

مع تصاعد الانتقادات الدولية بشأن الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، يتم لفت الانتباه إلى الدول التي تعتبر أكبر موردي التمويل والأسلحة للقوات المسلحة الإسرائيلية. تواجه الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى مناقشات وتحديات قانونية ودعوات لوقف الصادرات استجابة للمخاوف بشأن تورطهم في الصراع. فيما يلي نظرة عامة على الموردين الرئيسيين للجيش الإسرائيلي:

الولايات المتحدة
للولايات المتحدة تاريخ طويل في تقديم المساعدات لإسرائيل، في المقام الأول في شكل مساعدات عسكرية. وبموجب اتفاق مدته 10 سنوات تم توقيعه في عام 2016، تعهدت إدارة أوباما بتزويد إسرائيل بمبلغ 3.8 مليار دولار سنويا، وذلك بشكل أساسي من خلال منح التمويل العسكري الأجنبي. ومن عام 2019 إلى عام 2023، استحوذت الولايات المتحدة على 69% من واردات إسرائيل من الأسلحة، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. ويسعى الرئيس بايدن للحصول على مبلغ إضافي قدره 14 مليار دولار للإنفاق على إسرائيل والعمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، على الرغم من تأجيل الموافقة على التمويل حاليًا في الكونجرس. وفي ضوء الأزمة الإنسانية في غزة، يحث بعض الديمقراطيين في الكونجرس الرئيس بايدن على استخدام مبيعات الأسلحة الأمريكية كوسيلة للتأثير على عملية صنع القرار الإسرائيلية في الصراع.

ألمانيا
ألمانيا هي ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل. وفي عام 2023، وافقت ألمانيا على تصدير معدات عسكرية بقيمة 353 مليون دولار تقريبًا إلى إسرائيل، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق. ومن عام 2019 إلى عام 2023، شكلت الصادرات الألمانية 30% من مشتريات إسرائيل من الأسلحة. تاريخياً، اعتبرت ألمانيا دعمها لإسرائيل واجباً نابعاً من المحرقة. وفي جلسات استماع بمحكمة العدل الدولية، دافع المحامون الألمان عن الاتهامات بالتواطؤ في الإبادة الجماعية في غزة من خلال تسليط الضوء على أن غالبية صادراتهم العسكرية إلى إسرائيل خلال الصراع كانت تتكون من معدات غير فتاكة مثل معدات الحماية وأنظمة الاتصالات.

بلدان اخرى
وبرزت إيطاليا كثالث أكبر بائع للأسلحة لإسرائيل من عام 2019 إلى عام 2023، وهو ما يمثل 0.9% من واردات إسرائيل العسكرية. ومع ذلك، أصبحت مبيعات الأسلحة لإسرائيل مثيرة للجدل منذ بداية الصراع في غزة. وأعلن وزير الخارجية الإيطالي في يناير أن جميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل قد تم تعليقها منذ 7 أكتوبر. ومع ذلك، أوضح وزير الدفاع للبرلمان أنه تم تنفيذ الأوامر المتفق عليها مسبقاً فقط. وفي حالة بريطانيا، بلغت الصادرات الدفاعية إلى إسرائيل عام 2022 ما يقارب 53 مليون دولار. وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة من جانب المشرعين المعارضين، فقد أعلنت الحكومة البريطانية أنها لن تعلق هذه المبيعات، مستشهدة "بأحدث النصائح" بشأن سلوك إسرائيل في غزة.

أدى الصراع الدائر في غزة إلى زيادة التدقيق في الدول التي تقدم المساعدات العسكرية والأسلحة لإسرائيل. وتعكس الدعوات لفرض شروط على المساعدات، والمناقشات البرلمانية، والتحديات القانونية، القلق بشأن دور هؤلاء الموردين في الصراع وتأثيره على السكان المدنيين. ومع استمرار تطور الوضع، قد يستمر الضغط على هذه الدول لإعادة تقييم مشاركتها.

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