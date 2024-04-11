يخلق من الشبه أربعين.. الرئيس الراحل حسني مبارك يعود للحياة في شكل مطرب هندي| ماذا يحدث؟

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة مقطع فيديو لموسيقار هندي شهير يشبه الرئيس الراحل حسني مبارك، وحصد تفاعلا واسعا بين النشطاء، كما أثار الفيديو دهشة المتابعين للتشابه الكبير بينهم.

الفنان أبهيجيت بهاتاشاريا

يخلق من الشبه 40

وكانت مقولة "يخلق من الشبه أربعين" حديث الشباب على منصات التواصل الاجتماعي نتيجة التشابه الكبير في الشكل والصوت والحركات بين الرئيس الأسبق مبارك والنجم الهندي أبهيجيت بهاتاشاريا.

وظهر في الفيديو الموسيقار أبهيجيت بهاتاشاريا، وهو من ضمن فريق الحكام في برنامج Indian idol الذي يعرض مواهب غنائية جديدة، وكان يساعد فتاة في الغناء بشكل صحيح وكانت بالفعل ملامحه تشبه كثيراً الرئيس الراحل حسني مبارك.

فوجئ المتابعون بمدى الشبه بين المغني الهندي أبهيجيت بهاتاشاريا، والرئيس الراحل محمد حسني مبارك، ما أثار التعليقات الطريفة والتساؤلات عن هذا المغني الهندي.

وكانت من بين التعليقات المتداولة على تويتر وفيسبوك على مدى التشابه بين المغني الهندي أبهيجيت بهاتاشاريا والرئيس مبارك: “‏الرئيس حسني الهندي”، بينما علق آخر قائلا: “أبو علاء غافلنا، وراح عمل كارير شيفت في الهند، وعلقت أخرى قائلة: “استر يا رب.. البعث ده ولا إيه؟!”.

https://x.com/arukanix/status/177770823713709301

من هو أبهيجيت بهاتاشاريا؟

يذكر أن أبهيجيت بهاتاشاريا من الموسيقيين المشهورين في الهند، وُلد في عائلة بنغالية من الطبقة المتوسطة، وكانت أسرته تعارض عمله في الفن.

وصل إلى مومباي عام 1981 لدراسة المحاسبة القانونية، ولكن بسبب ولعه بالغناء والموسيقى قرر ممارسة الغناء، وأصبح من مشاهير الفن والموسيقى في الهند.

ويعتبر أبهيجيت بهاتاشاريا مغني تشغيل معروفا بصوته الرخيم وأسلوبه الغنائي المتنوع، وكانت قدرته على غرس المشاعر في غنائه واضحة في الأغنية العاطفية، وعلى مر السنين، قدم صوته لمجموعة متنوعة من الأغاني، ما أظهر قدرته على التكيف وبراعته الموسيقية.

ومع مسيرة مهنية تمتد لعدة عقود، يظل أبهيجيت بهاتاشاريا شخصية مؤثرة في صناعة الموسيقى الهندية، تاركا بصمة لا تمحى بألحانه المفعمة بالحيوية والخالدة.

الموسيقار بهيجيت بهاتاشاريا