عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

يخلق من الشبه أربعين.. الرئيس الراحل حسني مبارك يعود للحياة في شكل مطرب هندي| ماذا يحدث؟

شبيه مبارك
شبيه مبارك

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة مقطع فيديو لموسيقار هندي شهير يشبه الرئيس الراحل حسني مبارك، وحصد تفاعلا واسعا بين النشطاء، كما أثار الفيديو دهشة المتابعين للتشابه الكبير بينهم.

الفنان  أبهيجيت بهاتاشاريا

يخلق من الشبه 40

وكانت مقولة "يخلق من الشبه أربعين" حديث الشباب على منصات التواصل الاجتماعي نتيجة التشابه الكبير في الشكل والصوت والحركات بين الرئيس الأسبق مبارك والنجم الهندي أبهيجيت بهاتاشاريا.

وظهر في الفيديو الموسيقار أبهيجيت بهاتاشاريا، وهو من ضمن فريق الحكام في برنامج Indian idol الذي يعرض مواهب غنائية جديدة، وكان يساعد فتاة في الغناء بشكل صحيح وكانت بالفعل ملامحه تشبه كثيراً الرئيس الراحل حسني مبارك.

txt

سر التويتة المليونية.. أحمد موسى يكشف سر صورة من 2008 وموقف مبارك الصارم

فوجئ المتابعون بمدى الشبه بين المغني الهندي أبهيجيت بهاتاشاريا، والرئيس الراحل محمد حسني مبارك، ما أثار التعليقات الطريفة والتساؤلات عن هذا المغني الهندي.

وكانت من بين التعليقات المتداولة على تويتر وفيسبوك على مدى التشابه بين المغني الهندي أبهيجيت بهاتاشاريا والرئيس مبارك: “‏الرئيس حسني الهندي”، بينما علق آخر قائلا: “أبو علاء غافلنا، وراح عمل كارير شيفت في الهند، وعلقت أخرى قائلة: “استر يا رب.. البعث ده ولا إيه؟!”.

https://x.com/arukanix/status/177770823713709301

من هو أبهيجيت بهاتاشاريا؟

يذكر أن أبهيجيت بهاتاشاريا من الموسيقيين المشهورين في الهند، وُلد في عائلة بنغالية من الطبقة المتوسطة، وكانت أسرته تعارض عمله في الفن. 

وصل إلى مومباي عام 1981 لدراسة المحاسبة القانونية، ولكن بسبب ولعه بالغناء والموسيقى قرر ممارسة الغناء، وأصبح من مشاهير الفن والموسيقى في الهند.

ويعتبر أبهيجيت بهاتاشاريا مغني تشغيل معروفا بصوته الرخيم وأسلوبه الغنائي المتنوع، وكانت قدرته على غرس المشاعر في غنائه واضحة في الأغنية العاطفية، وعلى مر السنين، قدم صوته لمجموعة متنوعة من الأغاني، ما أظهر قدرته على التكيف وبراعته الموسيقية.

ومع مسيرة مهنية تمتد لعدة عقود، يظل أبهيجيت بهاتاشاريا شخصية مؤثرة في صناعة الموسيقى الهندية، تاركا بصمة لا تمحى بألحانه المفعمة بالحيوية والخالدة.

الموسيقار بهيجيت بهاتاشاريا
الفنان بهيجيت بهاتاشاريا شبيه الرئيس السابق حسني مبارك 
مبارك الرئيس الراحل حسني مبارك لموسيقار أبهيجيت بهاتاشاريا لرئيس الأسبق مبار أبهيجيت بهاتاشاريا شبيه مبارك الموسيقار الهندي شبيه مبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه نزول مفاجئ .. تراجع أسعار الذهب ثاني أيام العيد وهذا ثمن عيار 21

مفاجأة في سعر الدولار ثاني أيام العيد.. آخر تحديث بالبنوك والجنيه يرتفع قريبًا

الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات ثاني أيام العيد بسبب ظاهرة جوية|ماذا يحدث؟

اختياراتي مدمرة حياتي.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ جمهورها بفيديو جديد|شاهد

السعودية .. محاولة انتـ حار داخل الحرم المكي | فيديو

زوجة واحدة لا تكفي.. ماجد المصري: زنا المحارم وتعدد الزوجات موجود

اتهام مدرسة بالتجمع الخامس بتدريس المثـ لية.. وتحرك عاجل من التعليم

تحذير من ظاهرة جوية.. الأرصاد تكشف عن طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك

موضوعات متعلقة

الهند أبرزهم.. 3 دول تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر

وفاة ابن عم الرئيس الراحل حسني مبارك.. موعد الجنازة والعزاء

ترشيحاتنا

انفراد| اعترافات أمين شرطة مفصول في قضية تزوير إقامات عناصر الإخوان

الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء عملية عسكرية في مخيم النصيرات بـ غزة

تحرك عاجل من التعليم لتأمين المدارس أثناء إجازة عيد الفطر المبارك

خلال أيام عيد الفطر .. إقبال كثيف على زيارة حدائق الرى بالقناطر الخيرية

فحص 13 مليوناً و77 ألف مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

إعلام عبري: مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي يجتمع الليلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لمرض باركنسون.. كل ما تريد معرفته

تسريب بيانات العملاء| هاكر كلمة السر.. وشركة ملابس في ورطة

دراسة تكشف عن دواء للسمنة لعلاج مرض خطير  .. اعرف التفاصيل

فستان لافت .. هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة العيد

فيديو

أمي عندها خبرات عني.. ابنة دوللي شاهين تكشف شروطها في عريسها المستقبلي

ماجد المهندس يجري بروفاته الأخيرة استعدادا لحفل الليلة في جدة.. شاهد

أحمد رفعت في بيته.. هذه أولى كلماته بعد خروجه من المستشفى

ليس زلزالًا| تحذير غريب من الخبير الهولندي لمرضى الحساسية خلال عيد الفطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ