عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بمناسبة عيد الفطر.. الإفراج بالعفو عن 3438 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل|صور

صدى البلد

 أقامت وزارة الداخلية شعائر صلاة عيد الفطر المبارك للنزلاء بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان.

وشهدت فعاليات الاحتفال بالعيد حضور عدد من رجال الدين المسيحى لمشاركة النزلاء الاحتفال وتقديم التهنئة لهم بما يعبر عن التلاحم والترابط بين فئات الشعب المصرى.

كما شهدت أجواء الاحتفال بالعيد داخل مراكز الإصلاح والتأهيل توزيع (كعك العيد) من إنتاج مراكز الإصلاح والتأهيل على جميع النزلاء. 

وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم من نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل الذين استوفوا شروط العفو الرئاسى بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2024م، عقد قطاع الحماية المجتمعية لجانا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.

انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (3438) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.. وذلك خلال احتفالية بمقر قاعة الاحتفالات بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان.

وأعرب أهالى المفرج عنهم عن سعادتهم البالغة لما لمسوه من تغيير فى سلوكيات أبنائهم وتقدموا بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على منح ذويهم فرصة جديدة للانخراط داخل المجتمع. 

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

7a06d4e8-123e-4a63-acec-639659eec4af
7a06d4e8-123e-4a63-acec-639659eec4af
d7c0e4dc-884c-4b17-8c6a-04588a8fb8b8
d7c0e4dc-884c-4b17-8c6a-04588a8fb8b8
0fbfad33-8621-409e-b523-f7ca1f4d1368
0fbfad33-8621-409e-b523-f7ca1f4d1368
8f6796c4-1e84-498e-8e5b-13df72c444eb
8f6796c4-1e84-498e-8e5b-13df72c444eb
651a3b93-404f-485f-ae97-f0ba6577e08d
651a3b93-404f-485f-ae97-f0ba6577e08d
ef1be23a-f28c-41c4-a8dc-7507f2b5c8e7
ef1be23a-f28c-41c4-a8dc-7507f2b5c8e7
9ce3f178-768b-4b64-8769-d04f5b980b14
9ce3f178-768b-4b64-8769-d04f5b980b14
5f5cf2cf-e0ca-41af-a9c0-31d424d37a06
5f5cf2cf-e0ca-41af-a9c0-31d424d37a06
df3cdf9d-52fd-4eb4-8446-eede3ac0d1e6
df3cdf9d-52fd-4eb4-8446-eede3ac0d1e6
58f5b45e-0df3-408c-92dd-cb6fbd90d445
58f5b45e-0df3-408c-92dd-cb6fbd90d445
59291fbe-27f8-487b-8bcb-80fba9674922
59291fbe-27f8-487b-8bcb-80fba9674922
4311cf98-963d-4f8b-ab5e-8aac6ac3cdd2
4311cf98-963d-4f8b-ab5e-8aac6ac3cdd2
eb2305a5-2ab9-4618-a433-46c6a62327f3
eb2305a5-2ab9-4618-a433-46c6a62327f3
إصلاح وتأهيل الاحتفال بالعيد الإفراج بالعفو الحماية المجتمعية العاشر من رمضان المفرج عنهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه نزول مفاجئ .. تراجع أسعار الذهب ثاني أيام العيد وهذا ثمن عيار 21

مفاجأة في سعر الدولار ثاني أيام العيد.. آخر تحديث بالبنوك والجنيه يرتفع قريبًا

زوجة واحدة لا تكفي.. ماجد المصري: زنا المحارم وتعدد الزوجات موجود

اختياراتي مدمرة حياتي.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ جمهورها بفيديو جديد|شاهد

السعودية .. محاولة انتـ حار داخل الحرم المكي | فيديو

ملابس غريبة.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد

بعد العيد .. انخفاض جديد في أسعار السلع| تعرف على التفاصيل

الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات ثاني أيام العيد بسبب ظاهرة جوية|ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

ستشعرون برنة في الأذن.. هل تصدق نبوءة العالم الهولندي بشأن زلزال اليوم؟

فستان غير تقليدي.. هبة مجدي تستعرض رشاقتها وجمالها

8 شهداء وعدد من المصابين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح الفلسطينية

27 مليون جنيه.. خبر صادم لتجار الدولار بالسوق السوداء

بدون زيادة وزن .. 3 نصائح لتناول كحك العيد بأمان|تعرف عليها

سرايا القدس تعلن إسقاط طائرة إسرائيلية في وسط غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غريبة.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد

تعرف على بداية ظهور كعك العيد من الفراعنة إلى العصر الفاطمي|خبير أثري يسرد

ملابس غريبة.. حلا شيحة تثير الجدل بظهورها | شاهد

في اليوم العالمي لمرض باركنسون.. كل ما تريد معرفته

فيديو

«تريندات وخناقات ومسلسلات».. حصاد الأعمال الفنية رمضان 2024

أمي عندها خبرات عني.. ابنة دوللي شاهين تكشف شروطها في عريسها المستقبلي

ماجد المهندس يجري بروفاته الأخيرة استعدادا لحفل الليلة في جدة.. شاهد

أحمد رفعت في بيته.. هذه أولى كلماته بعد خروجه من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ