في العيد.. ضبط كمية من الحشيش بـ 1.7 مليون جنيه بالإسماعيلية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط كمية من المواد المخدرة بالإسماعيلية بحوزة عنصرين إجراميين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصرين إجراميين بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما بنطاق محافظة الإسماعيلية.

عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام) .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,750) مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .